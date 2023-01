Surfistas adotam Apple Watch como acessório oficial em competições

A inclusão do Apple Watch nas competições de surfe acontece após dois anos de testes de viabilidade. A surfista australiana Isabella Nichols foi uma das que participaram do experimento e, segundo ela, as informações exibidas no pulso a ajudaram no planejamento estratégico da bateria e eliminou as confusões que costumam acontecer dentro do mar. O surfista brasileiro Ítalo Ferreira também aprovou a novidade, já que ele permite entender com clareza os anúncios de prova, mesmo em meio ao barulho das ondas e do vento.