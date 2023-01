Team of the Year do FIFA 23 é revelado sem Neymar e Vini Jr.; veja os 11

A EA revelou, nesta quinta-feira (19) a escalação titular do Team of the Year (TOTY) do FIFA 23 . A lista se destacou pela ausência dos brasileiros Neymar Jr. (PSG) e Vinícius Jr. (Real Madrid), enquanto o zagueiro Éder Militão, também do Real, é o único representante do país. Falando no time espanhol, são quatro jogadores do elenco no TOTY. Além de Militão, estão presentes o goleiro Thibaut Courtois (Bélgica), o meio-campista Luka Modrić (Croácia), e o centroavante e melhor do mundo em 2022 Karim Benzema (França).

Vale destacar ainda a presença do argentino Lionel Messi (PSG), o único campeão da Copa do Mundo de 2022 a estar no TOTY. A escalação estará disponível no FIFA Online nesta sexta-feira (20), no FIFA 23 a partir do dia 26 de janeiro, e no FIFA Mobile no começo de fevereiro.

2 de 4 Éder Militão é o único brasileiro presente no Team of the Year do FIFA 23 — Foto: Divulgação/Denis Doyle/Getty Images Éder Militão é o único brasileiro presente no Team of the Year do FIFA 23 — Foto: Divulgação/Denis Doyle/Getty Images

👉 PS Plus: como funciona o download de jogos grátis? Saiba no Fórum do TechTudo

A escolha do TOTY se deu primeiro com a escolha da EA pelos 100 melhores jogadores do mundo na última temporada, que incluía brasileiros como Alisson (Liverpool), Vinícius Jr. (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal) e Neymar Jr., entre os nomes. Contudo, a votação dos 11 melhores se deu por votação popular, que chegou a mais de 10 milhões de votos, colocou apenas Militão no 11 final.

O destaque para o Real Madrid não é nenhuma surpresa. Afinal de contas, os Merengues venceram a Liga dos Campeões da UEFA de 2021/22, aumentando a relevância de seus jogadores. Há ainda escolhas de jogadores que não foram bem na Copa do Mundo de Futebol 2022, como os belgas Thibaut Courtois e Kevin de Bruyne (Manchester City), mas que tiveram atuações excelentes por seus respectivos clubes. Em contrapartida, o lateral-direito Achraf Hakimi (PSG) fez uma ótima apresentação na Copa do Mundo pelo Marrocos, o que pode ter sido crucial para sua presença no TOTY.

3 de 4 Messi é o único representante da campeã mundial Argentina no TOTY do FIFA 23 — Foto: Reprodução/Electronic Arts Messi é o único representante da campeã mundial Argentina no TOTY do FIFA 23 — Foto: Reprodução/Electronic Arts

O time ainda faz questão de mostrar o overall de cada jogador presente na equipe. Neste quesito, quem sai na frente é Lionel Messi, com 98 no total. Assim como Hakimi, o argentino teve seu melhor momento do ano na Copa do Mundo de Futebol 2022 e ainda foi eleito o melhor jogador da competição, fatos que influenciam muito em sua presença no TOTY e em suas estatísticas. Confira a lista completa:

Atacantes

Karim Benzema (França) - Real Madrid

Kylian Mbappé (França) - Paris Saint-Germain

Lionel Messi (Argentina) - Paris Saint-Germain

Meio-campistas

Jude Bellingham (Inglaterra) - Borussia Dortmund

Kevin De Bruyne (Bélgica) - Manchester City

Luka Modrić (Croácia) - Real Madrid

Defensores

Achraf Hakimi (Marrocos) - Paris Saint-Germain

Éder Militão (Brasil) - Real Madrid

Theo Hernández (França) - AC Milan

Virgil van Dijk (Países Baixos) - Liverpool

Goleiro

Thibaut Courtois (Bélgica) - Real Madrid

4 de 4 FIFA 23 elege o TOTY; Eder Militão é único jogador brasileiro presente — Foto: Divulgação/EA FIFA 23 elege o TOTY; Eder Militão é único jogador brasileiro presente — Foto: Divulgação/EA

A EA ainda apresentou a votação para o 12° jogador. Os atletas indicados são aqueles que, por muito pouco, ficaram de fora dos 11 titulares e foram adicionados para a votação no FIFA Ultimate Team a partir da próxima segunda-feira (23). Veja os nomes:

Atacante

Erling Haaland (Noruega) - Manchester City

Meio-campista

Federico Valverde (Uruguai) - Real Madrid

Defensor

João Cancelo (Portugal) - Manchester City

Por fim, a EA irá homenagear alguns lendários atletas de futebol com novos itens TOTY Icon. 14 jogadores estão presentes na homenagem e ainda receberão classificações aprimoradas no FIFA Ultimate Team. Os itens TOTY Icon começarão a ser lançados a partir desta sexta-feira (20) para os jogadores adicionarem aos seus times. Confira a lista:

Alessandro Nesta

Andrea Pirlo

Ashley Cole

Claude Makélélé

David Beckham

Edwin van der Sar

Gerd Muller

Hugo Sánchez

Javier Zanetti

Nemanja Vidić

Robert Pirès

Ronaldinho

Ruud Gullit

Xabi Alonso