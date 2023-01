Ted Lasso terá 3ª temporada no Apple TV+; conheça série e elenco

A Apple TV+ divulgou nesta quarta-feira (18) que a terceira temporada da série Ted Lasso será lançada no final do primeiro semestre de 2023. Ainda sem uma data definida, a sequência do seriado de comédia já é muito aguardada pelo público, visto o enorme sucesso das demais seasons entre os fãs e a crítica especializada, inclusive com prêmios do Critics Choice Awards, Emmy e Globo de Ouro. Estrelado por Jason Sudeikis no papel principal, a série foi desenvolvida pelo ator Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, e é inspirada no formato e nos personagens já existentes da NBC Sports. A trama acompanha um técnico de futebol americano que é contratado para treinar um time de futebol inglês.

Com duas temporadas e 22 episódios até o momento, o projeto estreou oficialmente em agosto de 2020 e as gravações ocorreram no distrito de Richmond, localizado no sudoeste de Londres, que já virou rota turística por conta da série. Se você assistiu ao seriado e ficou curioso para ver mais detalhes da comédia, confira, a seguir, mais detalhes de Ted Lasso, como sinopse, elenco e repercussão:

2 de 2 Essa é a primeira imagem divulgada da terceira temporada de Ted Lasso — Foto: Divulgação/Apple TV+ Essa é a primeira imagem divulgada da terceira temporada de Ted Lasso — Foto: Divulgação/Apple TV+

📝 Eu sou a Megan: onde assistir ou baixar Megan is Missing? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Ted Lasso

A trama gira em torno de Ted Lasso, um técnico de futebol americano que inesperadamente é contratado para treinar o time de futebol inglês AFC Richmond, da Premier League – mesmo sem nenhuma experiência. Então, de forma descontraída, o protagonista tenta compensar o que ele não tem de conhecimento com muito entusiasmo, otimismo, e a determinação de um “azarão”, além de vários biscoitos. Apesar de sua inexperiência, Ted conquista a equipe e, aos poucos, todos os outros colegas de trabalho, incluindo sua chefe, Rebecca Walton. Com o tempo, ele também passa a entender as minúcias do futebol e ajuda o time que beira ao rebaixamento na liga.

Elenco

Além de ser estrelada por Jason Sudeikis (Família do Bagulho) no papel do protagonista Ted Lasso, a série original da Apple TV+ ainda é contemplada com nomes como Hannah Waddingham (Game of Thrones), Brett Goldstein (Thor Amor e Trovão), Juno Temple (Garota Mimada), Keeley Hazell (Quero Matar Meu Chefe 2), Brendan Hunt (Retratos do Amor), Phil Dunster (A Grande Mentira), Sam Richardson (Um Lobo entre Nós), Nick Mohammed (Perdido em Marte), Ellie Taylor (Fake Reaction), Anthony Head (Buffy, a Caça-Vampiros) e Jeremy Swift (Downton Abbey).

Repercussão

Aclamada pelo público e pela crítica, Ted Lasso é um fenômeno global multipremiado. Isso porque a segunda temporada da produção da Apple TV+ levou quatro estatuetas do Emmy, tornando-se a série de comédia que mais foi indicada na história da premiação.

Além disso, após sua estreia global no streaming, o seriado também foi reconhecido com um respeitado prêmio Peabody, um SAG Award para Melhor Performance Masculina em Série de Comédia (Sudeikis); três Critics Choice Awards, incluindo Melhor Série de Comédia, Melhor Ator em uma Série de Comédia (Sudeikis), e Melhor Atriz Coadjuvante em uma Série de Comédia (Hannah Waddingham), abrangendo todas as categorias nas quais a série foi indicada. Ainda sobre premiações, a Writers Guild of America condecorou "Ted Lasso" com menções honrosas tanto para Melhor Comédia quanto para Melhor Nova Série.