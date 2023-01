Temporada 2023 no LOL terá novos campeões, skins e mais novidades

League of Legends teve as principais novidades da temporada de 2023 reveladas pela Riot Games nesta segunda-feira (9). Entre as informações anunciadas estão a Atualização de Arte e Sustentabilidade (AdAS) da Ahri, a Atualização de Mecânica Completa (AMC) do Aurelion Sol, dois novos campeões, skins inéditas e detalhes sobre a ranqueada. Além disso, a empresa também falou sobre o Season 2023 Kickoff, evento de início da temporada que contará com todas as ligas regionais profissionais envolvidas. Veja, a seguir, tudo que sabe sobre a nova season do LOL, que começa nesta terça-feira (10).

1 de 5 Veja as novidades da temporada de 2023 do League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games Veja as novidades da temporada de 2023 do League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games

👉 O que significa wintrade no League of Legends? Veja no Fórum do TechTudo.

Lançamentos e mudanças de campeões

Como mencionado, Ahri e Aurelion Sol receberão grandes mudanças em 2023. A Raposa de Nove Caudas terá uma Atualização de Arte e Sustentabilidade (AdAS), o que significa que haverá atualizações em seu visual, efeitos e ilustrações de todas as suas skins disponíveis. Enquanto isso, o Aurelion Sol, um dos campeões mais esquecidos do LOL, terá seu kit de habilidades totalmente reformulado. De acordo com um vídeo publicado ainda em 2022, o Forjador das Estrelas terá habilidades que crescerão com o passar do tempo e que o colocarão como uma gigantesca ameaça no late game.

Em relação a novos campeões, a Riot Games lembrou da intenção de sua equipe em criar um elenco mais diversificado e inclusivo. Depois, confirmou os nomes dos próximos personagens que serão lançados: Milio, um encantador de Ixtal, e Naafiri, uma assassina Darkin que está sendo desenvolvida para ser jogada na rota do meio.

2 de 5 Ahri ganhará uma atualização visual completa em breve — Foto: Divulgação/Riot Games Ahri ganhará uma atualização visual completa em breve — Foto: Divulgação/Riot Games

Novas skins

Como de costume no game, um novo ano significa novas skins. Por isso, além da Atualização de Mecânica Completa (AMC), o Aurelion Sol receberá mais recursos que modificam o seu visual. Kalista, Kled e Ivern também estão na lista de campeões que contarão com roupas novas para desfilar em Summoner's Rift. Vale ressaltar, ainda, a chegada das temáticas "Reinos Feéricos" e "Cães vs Gatos" para 2023.

A Riot Games também já confirmou os primeiros conjuntos de skins que serão lançadas na temporada. Elas farão parte das temáticas "Deuses Lunares" e "Criadores Míticos", e estarão disponíveis nos patchs 13.1 (10 de janeiro) e 13.2 (24 de janeiro). Confira a lista:

Ashe Imperatriz Lunar;

Kha'Zix Guardião Lunar;

Qiyana Imperatriz Lunar;

Malphite Guardião Lunar;

Thresh Imperador Lunar;

Galio Criador Mítico;

Garen Criador Mítico;

Irelia Criadora Mítica (Lendária);

Sivir Criadora Mítica;

Zyra Criadora Mítica;

Sivir Criadora Mítica de Prestígio;

Lissandra de Porcelana de Prestígio.

3 de 5 Kled é um dos campeões na lista para receber novas skins — Foto: Divulgação/Riot Games Kled é um dos campeões na lista para receber novas skins — Foto: Divulgação/Riot Games

Ranqueadas de 2023

Após um breve período de pré-temporada, foi dada a largada nas ranqueadas de 2023 para os jogadores adquirirem os sonhados elos altos. Nesse período, serão disponibilizadas missões com as seguintes recompensas:

Duas Chaves e Baús Hextec;

Seis ícones (Ícone Precisão, Ícone Dominação, Ícone Feitiçaria, Ícone Determinação, Ícone Inspiração e Ícone Livro de Runas);

3.000 Essências Azuis;

Oito Fragmentos de Campeão (Yasuo, Zed, Sejuani, Pantheon,Wukong, Aatrox, Yorick e Katarina);

Ícone Início da Temporada 2023 e Ícone Temporada 2023;

Skin de Sentinela: Sua Marca.

As ranqueadas de 2023 ainda sofrerão uma alteração bastante relevante: as duas etapas do ano terão suas respectivas redefinições. O objetivo da Riot Games é lidar com o estresse dos jogadores em relação ao rebaixamento de elo na metade do ano. A redefinição na segunda etapa, no entanto, não será tão brusca quanto na primeira e não exigirá "correria" para recuperar o ranque.

Por fim, será possível receber recompensas nas duas etapas, como ícones, moldura e skin da temática "Vitoriosa". Ou seja, haverá duas skins exclusivas das filas ranqueadas este ano. Outro detalhe interessante é que os jogadores não precisarão mais alcançar o ranque Ouro para obter o visual exclusivo, pois poderão ganhá-la com base no número de partidas jogadas de acordo com seu elo.

4 de 5 Em 2023, os jogadores poderão adquirir duas skins "Vitoriosa" pelas filas ranqueadas — Foto: Divulgação/Riot Games Em 2023, os jogadores poderão adquirir duas skins "Vitoriosa" pelas filas ranqueadas — Foto: Divulgação/Riot Games

Season 2023 Kickoff

Finalizando os anúncios, temos o Season 2023 Kickoff, evento que já havia sido anunciado em dezembro para celebrar o início da nova temporada. Ele chega no calendário de League of Legends para substituir o All-Star, evento de final de ano que ocorreu entre 2013 e 2020, e que foi deixado de lado devido a problemas, segundo a Riot Games. O Season Kickoff será sediado por todas as nove ligas regionais, que irão organizar showmatches entre populares jogadores locais.

O Brasil e o CBLOL não ficarão de fora. Leonardo "Robo" Souza e Mattheus "dyNquedo" Rossini serão os capitães das duas equipes participantes, que contarão com outros jogadores profissionais representantes de diferentes times do CBLOL. Toda a ação acontecerá na terça-feira (10), data de início da nova temporada, e na quarta-feira (11).