The House of the Dead: veja história, gameplay e requisitos do remake

Neste clássico game com atmosfera de filme de terror Trash, jogadores entram no papel dos agentes especiais Thomas Rogan e seu parceiro G, que recebem um alerta sobre acontecimentos estranhos na mansão do bioquímico e geneticista Dr. Roy Curien. O aviso veio de Sophie Richards, noiva de Thomas e antiga companheira de trabalho do cientista. Em sua loucura, ele se tornou obcecado em dominar os segredos da vida e da morte, a ponto de criar um exército de criaturas mortas-vivas para conquistar o mundo.

Originalmente, The House of the Dead foi lançado para fliperamas em 1996 no Japão e 1997 no resto do mundo como um jogo de pistola Light Gun, acessório em formato de arma que permitia simular os disparos na tela. O jogo chegou a receber conversões para os consoles Saturn e Dreamcast da Sega em 1998, além de PC no mesmo ano. O remake foi anunciado inicialmente como um título exclusivo para Nintendo Switch em abril de 2022, mas depois chegou a outras plataformas.

A jogabilidade básica de The House of the Dead é de um game de tiro sobre trilhos, no qual o movimento dos personagens através das fases é automático e o jogador precisa se preocupar apenas em atirar nos inimigos que surgem pelo caminho. É possível controlar a mira com os analógicos, assim como por meio de controles de movimento, seja com os Joy-Con do Nintendo Switch, pelo PS Move no PS4 ou mesmo com mouse nos consoles Xbox e no PC. Durante as fases, é possível desbloquear rotas diferentes ao realizar certas ações e, ao final de cada percurso, há um desafiador chefe para enfrentar. Ainda há a possibilidade de ter múltiplos finais, de acordo com o placar obtido.