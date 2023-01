The Last of Us: 9 filmes e séries de zumbis para assistir online

Histórias sobre zumbis são narrativas que conquistam facilmente o público espectador, sejam elas filmes ou séries. Com a estreia de The Last of Us no HBO Max , no último domingo (15), os espectadores puderam acompanhar a história de Joel e Ellie em um mundo pós-apocalíptico, onde uma infecção fúngica transforma as pessoas em mortos-vivos que lembram muito a zumbis. Produções como A Noite dos Mortos-Vivos (1968) e Eu Sou a Lenda (2007) destacam-se no grupo de longas-metragens, enquanto as séries The Walking Dead e All of Us Are Dead repercutem bem nas redes sociais.

Dessa forma, o TechTudo reuniu em uma lista nove filmes e séries sobre zumbis que vão arrepiar até os mais corajosos. O critério de seleção levou em conta a repercussão dos projetos pela crítica especializada, bem como a recepção do público. Vale lembrar que todos eles estão disponíveis em plataformas como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Star+, Telecine, Lionsgate+ e Belas Artes À La Carte. Se você está gostando de The Last of Us, confira, a seguir, a lista de produções sobre mortos-vivos:

1. The Walking Dead (Star+)

Com 11 temporadas, essa é a série de zumbis mais famosa da televisão. Com desenvolvimento de Frank Darabont, o seriado é baseado nos quadrinhos de mesmo nome de Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard. Sobre o lançamento oficial, o primeiro episódio do projeto foi transmitido pela primeira vez no canal AMC em outubro de 2010 e seu elenco conta com nomes como Norman Reedus, Steven Yeun e Danai Gurira. A trama acompanha um grupo de sobreviventes dos Estados Unidos em um mundo pós-apocalíptico repleto de perigos.

The Walking Dead possui boa recepção pela crítica especializada, bem como pelo público, que ansiava intensamente pela renovação das seasons da produção dramática. No site agregador IMDb, quase um milhão de usuários avaliaram a série com nota 8.1. Já no Rotten Tomatoes, o projeto conquistou um índice de 79% de aprovação pela crítica.

2. Meu Namorado É Um Zumbi (HBO Max)

Estrelado por Nicholas Hoult e Teresa Palmer, o filme é uma adaptação do livro Sangue Quente, de Isaac Marion, disponível aqui no Brasil pela editora Leya. Lançado em 2013, o cineasta Jonathan Levine assina o roteiro e a direção do longa-metragem, que segue a história da adolescente Julie, que se apaixona pelo zumbi R logo depois que ele salva a sua vida de um ataque de mortos-vivos. No entanto, o romance dos dois pode mudar completamente o futuro do mundo que eles conhecem.

Com boa repercussão na imprensa, Meu Namorado É Um Zumbi obteve nota 6.8 no site IMDb, com base em 234 mil considerações de usuários. No Rotten Tomatoes, o trabalho de Levine angariou 81% de aprovação em relação a 213 reviews da crítica e uma pontuação de 73% referente à audiência.

3. A Noite dos Mortos-Vivos (Telecine e Belas Artes À La Carte)

Considerado um dos grandes clássicos do cinema mundial, esse filme é considerado um dos precursores da história dos zumbis nas telonas. Com direção de George Romero, o longa é uma produção independente lançada originalmente em 1968. O elenco conta com nomes como Duane Jones, Judith O'Dea e Karl Hardman, e a trama acompanha um grupo de habitantes da Pensilvânia que se refugia em uma casa abandonada quando uma horda de mortos-vivos começa a cercar o local.

Muito bem avaliado pela crítica especializada e pelos cinéfilos de plantão, o longa-metragem de terror coleciona altíssimas notas em sites agregadores, como é o caso do IMDb, onde 131 mil usuários avaliaram a produção com nota 7.8. Já no Rotten Tomatoes, o índice de aprovação é de 96% com base em 81 reviews da crítica e uma pontuação de 87% em relação à audiência.

4. Canibal (Star+)

Baseado no mangá best-seller e homônimo de Masaaki Ninomiya, a série original do Star+ segue a história de um jovem policial que, ao chegar em uma vila japonesa remota, presencia eventos alarmantes que começam a assombrar a todos os moradores, principalmente quando atos canibalistas tomam conta do lugar. Sobre a ficha técnica do projeto, Takamasa Oe é o responsável pela adaptação, enquanto Shinzo Katayama assina a direção do thriller psicológico, que é estrelado por Yûya Yagira, Rairu Sugita e Shô Kasamatsu.

Ainda sem muitas avaliações pela imprensa especializada, no site agregador IMDb, por exemplo, a série Canibal foi avaliada por 260 usuários, que concederam nota 7 ao thriller. Já alguns críticos de veículos internacionais, como a jornalista Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, tece comentários mistos sobre o projeto, afirmando que "apesar do enredo central horrível e brutal, Canibal é principalmente uma história baseada em personagens. Você conhecerá muitos personagens intrigantes. Alguns são bons e muitos são ruins, mas todos eles são falhos o suficiente para torná-los realistas".

5. Invasão Zumbi (Netflix)

Lançado oficialmente em 2016, o filme de terror sul-coreano conta com direção de Yeon Sang-ho e é estrelado por Gong Yoo, Jung Yu-mi e Ma Dong-seok. A trama gira em torno de um executivo obcecado por trabalho e sua pequena filha, que juntos, estão a bordo de um trem que viaja de Seul para Busan. No entanto, as coisas começam a ficar assustadoras quando uma doença começa a se espalhar rapidamente pelas cidades, transformando as pessoas em zumbis violentos.

O longa-metragem estrelou na Sessão da Meia-noite do Festival de Cannes, também em 2016, e tem críticas positivas a seu respeito. No Rotten Tomatoes, o filme tem uma aprovação de 94% com base em 125 reviews dos especialistas. Segundo o consenso do site, "Invasão Zumbi entrega uma abordagem arrepiantemente única - e puramente divertida - no gênero zumbi, com personagens plenamente reais e muitos comentários sociais para destacar os picos de ação habilmente encenados". Já no IMDb, o projeto foi avaliado com nota 7.6 por 225 mil considerações.

6. Zumbilândia (Netflix, HBO Max, Prime Video, Lionsgate+ e Star+)

Estrelada por Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin, este filme estreou nos cinemas brasileiros em 2010 e tem direção de Ruben Fleischer. Com uma hora e meia de duração, o enredo da produção gira em torno de um grupo de quatro sobreviventes que viajam pelos Estados Unidos após a população mundial ser dizimada por um vírus, que faz com que as pessoas se transformem em zumbis. Cada um dos protagonista tem motivações próprias para fazer a road trip, no entanto, os laços que os unem serão colocados em xeque quando um deles aparenta ter sido mordido por morto-vivo.

Com um índice de aprovação de 89% no Rotten Tomatoes, calculado com base em 259 comentários dos críticos, Zumbilândia foi um enorme sucesso comercial, arrecadando em sua bilheteria mundial mais de US$ 102 milhões (R$ 528 milhões, na cotação atual). Já no site IMDb, o trabalho de Fleischer obteve nota 7.6, levando em conta 583 mil considerações. Por fim, vale lembrar que o longa tem uma sequência, que foi lançada em 2019 e se chama Zumbilândia: Atire Duas Vezes.

7. All of Us Are Dead (Netflix)

Produção original da Netflix, essa série sul-coreana estrelada por Yoon Chan-young, Park Ji-hoo e Cho Yi-hyun, é uma adaptação do webtoon Now at Our School de Joo Dong-geun, que foi publicado entre 2009 e 2011. A história acompanha uma escola secundária que se torna o ponto zero para um surto de vírus zumbi. Cercados, os alunos que ainda não foram contagiados deverão lutar por suas vidas se quiserem sobreviver.

Com uma excelente recepção, All of Us Are Dead agradou os assinantes da gigante do streaming. No site agregador IMDb, por exemplo, 52 mil usuários avaliaram a série e concederam nota 7.5 ao projeto. Já no Rotten Tomatoes, a produção original angariou 87% de aprovação e uma pontuação de 80% referente à audiência.

8. Planeta Terror (Lionsgate+)

Com quase duas horas de duração, esse longa-metragem de 2007 tem direção assinada por Robert Rodriguez e seu elenco é contemplado com nomes como Quentin Tarantino, Rose McGowan, Bruce Willis e Freddy Rodríguez. Na trama, um grupo de civis tenta sobreviver em meio a um apocalipse zumbi, enquanto uma ex-dançarina sem perna lidera um exército de inválidos assassinos para proteger um hospital do ataque de mortos-vivos sedentos por carne humana.

O filme de ação e ficção científica conquistou boa recepção, apesar da baixa venda de ingressos durante a exibição do projeto cinematográfico nos cinemas. No agregador IMDb, o trabalho de Rodriguez obteve nota 7.1 com base em 213 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o filme tem um índice de 76% de aprovação e uma pontuação de 77% levando em consideração a audiência.

9. Eu Sou a Lenda (HBO Max/Prime Video)

Lançado em 2007 e estrelado por Will Smith e Alice Braga, o longa pós-apocalíptico de ficção científica é uma adaptação do livro homônimo de Richard Matheson, disponível aqui no Brasil pela editora Aleph. Com direção de Francis Lawrence, a trama acompanha a humanidade depois de ser devastada por uma praga. Na cidade de Nova York, marco zero da pandemia, o cientista Robert Neville é o único imune ao vírus que se propaga pelo ar e por mordidas. Em cenários hostis, o protagonista tenta, a todo custo, encontrar a cura.

Com boa recepção, Eu Sou a Lenda possui notas medianas em sites agregadores. No IMDb, 764 mil usuários avaliaram o trabalho de Lawrence e concederam nota 7.2 a ele. No Rotten Tomatoes, o índice de aprovação do projeto cinematográfico foi de 68% em relação a 206 reviews e uma pontuação também de 68% pela audiência.