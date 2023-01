The Last of Us é a segunda maior estreia da HBO em 12 anos

A HBO divulgou, nesta segunda-feira (16), que a série The Last of Us , esperada adaptação do jogo feito para o PS3 , alcançou a segunda maior estreia da emissora em 12 anos. O primeiro episódio, denominado “Quando Você Está Perdido na Escuridão”, reuniu 4,7 milhões de espectadores em seu lançamento no último domingo (15). Esse marco não era alcançado desde 2010, com a estreia de Boardwalk Empire - O Império do Contrabando ainda na TV a cabo. Em tempos de streaming, a audiência do domingo à noite equivale a somente de 20 a 40% do total de um episódio para uma produção da HBO.

A liderança deste ranking continua com A Casa do Dragão, que acumulou pouco menos de 10 milhões de espectadores em seu lançamento em agosto de 2022. Coincidentemente ou não, Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie), dupla de protagonistas de The Last of Us, foram apresentados ao grande público através de outra produção da HBO, Game of Thrones, série principal da qual House of The Dragon foi originada.

Ao comparar a estreia do live-action com a segunda temporada de Euphoria, Top 2 maior sucesso de público da HBO com média de 19,5 milhões de visualizações por episódio, The Last of Us quase conseguiu dobrar seus números de espectadores no lançamento. A série de Zendaya marcou 2,4 milhões de views na estreia da season 2. Junto com a recepção extremamente positiva do público e da crítica, com nota 9,5 no IMDb, The Last of Us começa a se consagrar como um sucesso em todos os aspectos.

Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, criadores da adaptação, não poderiam estar mais contentes. Em declaração conjunta, eles disseram: “Nosso foco era simplesmente fazer a melhor adaptação possível dessa história amada para o maior público possível. Estamos muito felizes em ver quantos fãs, antigos e novos, receberam The Last of Us em suas casas e corações”.

