The Last of Us é renovada e terá segunda temporada na HBO

O projeto conta com nomes de peso em sua produção e direção, como Craig Mazin, vencedor do Emmy por Chernobyl, e, inclusive, responsáveis pela criação dos jogos, como Neil Druckmann e Evan Wells, ambos dos estúdios Naughty Dog. A série foi estreada em 15 de janeiro de 2023 vem atingindo números de audiência expressivos. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a renovação.

Somente dois episódios dos nove previstos para a primeira temporada foram ao ar até agora, contudo, eles foram suficientes para que a renovação da série fosse acertada. O sucesso de crítica e do público, com índice de aprovação de 97% no Rotten Tomatoes, além da quebra de recordes de audiência, respaldam o sucesso da aposta da HBO. Além disso, vale ressaltar que, com o bom desempenho da série, houve um aumento significativo na venda dos jogos para PlayStation. Apenas no Reino Unido, o jogo The Last of Us Parte 1 registrou um salto de 238% nas vendas na semana de 21 de janeiro de 2023, enquanto The Last of Us Remastered subiu 322%.

A série foi assistida por 4.7 milhões de telespectadores na TV e na HBO max na noite de sua estreia. Na semana seguinte, para o episódio dois, houve um aumento de 22% na audiência em relação ao primeiro, registrando um recorde de crescimento na segunda semana de uma série da HBO. Atualmente, o episódio 1 já ultrapassou 22 milhões de visualizações.

Em comunicado oficial da HBO, Neil Druckmann, produtor executivo da série, e criador e roteirista da premiada franquia de videogames, expressou sua felicidade para a nova temporada: "Estou humildemente honrado e muito empolgado por tantas pessoas terem acompanhado e se conectado com nossa narrativa da jornada de Joel e Ellie. A colaboração com Craig Mazin, nosso incrível elenco e equipe, e a HBO superaram minhas já altas expectativas”. Druckmann reforçou ainda o futuro otimista para a continuação da produção, agora renovada para mais uma temporada.

Enredo e eventos da segunda temporada de The Last of Us

A primeira temporada retrata os principais eventos que ocorrem no jogo homônimo lançado em 2013. A adaptação live-action se passa vinte anos após a civilização moderna ter sido destruída por uma infecção fúngica em humanos. Na trama, os personagens principais Joel (Pedro Pascal) e a adolescente Ellie (Bella Ramsey) lutam pela sobrevivência em um cenário pós-apocalíptico, onde o fungo afeta o cérebro e os transforma em monstros perigosos.

Após perder sua única filha, Sarah (Nico Parker), Joel (Pedro Pascal) se torna um contrabandista brutal ao lado da amiga Tess (Anna Torv). A dupla recebe a proposta de levar a jovem Ellie, interpretada por Bella Ramsey (Game of Thrones), para fora da zona de quarentena onde vivem. Entretanto, durante a jornada, além do forte laço desenvolvido entre os personagens em meio a desafios e perigo, vem à tona o fato de Ellie ser imune ao fungo, o pode mudar drasticamente a realidade de todo o mundo.

Já, para a segunda temporada, há a expectativa de adaptação dos eventos do sequência, The Last of Us Part II, lançada em 2020. A sequência é marcada por grandes reviravoltas e se passa cinco anos após os eventos do primeiro game, quando Joel e Ellie se estabelecem e conquistam uma vida estável, vivendo entre um grupo de sobreviventes. Entretanto, um evento extremamente traumático ocorre e garota parte para uma jornada de vingança.

A primeira temporada de The Last of Us contará com nove episódios. O terceiro irá ao ar no próximo domingo (29) na HBO Max, às 23h.

