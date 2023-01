The Last of Us: série é usada por criminosos para aplicar golpes online

Cibercriminosos estão aproveitando o sucesso da série “The Last of Us”, lançada no último domingo (15) na HBO Max, para aplicar golpes na web. Segundo informações da Kaspersky, empresa de cibersegurança e privacidade digital, os golpistas desenvolveram sites que oferecem o download do jogo "The Last of Us Part II" para computadores. O game, no entanto, é exclusivo para Playstation, e tem lançamento para PC previsto somente para março de 2023. Assim, no lugar do jogo, os criminosos induzem as vítimas a baixar um arquivo malicioso que captura dados pessoais.