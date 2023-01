The Office: conheça sinopse, elenco e onde assistir online

Todas as temporadas da série de comédia The Office retornaram ao catálogo da Netflix neste domingo (1), após dois anos longe da plataforma. O projeto americano ganhou o público em 2005, quando foi lançado oficialmente nos Estados Unidos pela emissora NBC. Vale lembrar que, nos últimos anos, a produção, desenvolvida por Greg Daniels (Parks and Recreation), viralizou nas redes sociais, ganhando mais uma vez enorme repercussão e sucesso entre a mídia e os espectadores. Além da Netflix, a sitcom também encontra-se disponível online nos serviços de streaming Amazon Prime Video , HBO Max , Star + e Paramount+ .

Além disso, vale lembrar que The Office é, na verdade, uma adaptação da premiada comédia britânica de mesmo nome, criada por Ricky Gervais (After Life) e Stephen Merchant (Extras). Com nove temporadas e 201 episódios ao todo, o seriado segue no formato de falso documentário, acompanhando o cotidiano do gerente Michael Scott (Steve Carell) e seus funcionários na empresa Dunder Mifflin. Confira, a seguir, mais detalhes, como sinopse, elenco, personagens e repercussão na mídia:

1 de 1 The Office americana possui nove temporadas e está de volta ao catálogo da Netflix — Foto: Divulgação/NBC The Office americana possui nove temporadas e está de volta ao catálogo da Netflix — Foto: Divulgação/NBC

Enredo de The Office

Lançada entre 2005 e 2013, a trama da adaptação acompanha, por meio de depoimentos e uma narrativa descontraída, o cotidiano de funcionários da empresa de papel fictícia Dunder Mifflin, situada em Scranton, Pensilvânia. Com comentários sinceros, mas inoportunos, Michael Scott (Steve Carell) é o gerente da franquia e o que mais importa para ele é o bem-estar de seus colegas de trabalho. No entanto, a boa convivência dentro do escritório é colocada em risco quando as diferenças e particularidades de cada personagem começam a surgir.

Traçando um olhar cômico sob a perspectiva do dia a dia em um escritório administrativo, The Office ainda traz um retrato fiel sobre amizade, amor e relações trabalhistas, onde as barreiras de hierarquia cedem lugar à uma segunda família, pelo menos para alguns deles.

Elenco

Com um elenco fixo no decorrer das nove temporadas e personagens baseados em papeis do programa britânico, The Office é protagonizada por Steve Carell (Querido Menino) no papel de Michael Scott, gerente da filial de Dunder Mifflin. Além dele, Rainn Wilson (Monstros vs. Alienígenas) interpreta o assistente Dwight Schrute, John Krasinski (Um Lugar Silencioso) atua como o vendedor Jim Halpert, Jenna Fischer (Passe Livre) dá vida à recepcionista Pam Beesly, B.J. Novak (Bastardos Inglórios) é o estagiário Ryan Howard, Mindy Kaling (Oito Mulheres e um Segredo) a atendente Kelly Kapoor, e Angela Kinsey (Eu Nunca...) interpreta a contadora Angela Martin.

Repercussão

Sinônimo de sucesso e diversão, a série de comédia é considerada um dos melhores programas de televisão pelo público e os internautas, prova disso é que a sitcom americana já teve nomeações ao Emmy Awards, levando cinco estatuetas da premiação.

Além disso, sua popularidade ganha destaque em sites agregadores, como o IMDb, por exemplo, onde 602 mil usuários concederam nota 9 ao projeto. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Greg Daniels angariou 81% de aprovação e uma pontuação de 89% em relação à audiência de todas as seasons. Por fim, no Metacritic, The Office tem um metascore de 66 com base em 51 reviews e nota 8.9 levando em consideração 188 considerações do público.

