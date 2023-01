Existe botão de "aquecimento" para tornar vídeos virais no TikTok ? O rumor surgiu após uma matéria publicada na Forbes revelar que alguns conteúdos seriam impulsionados na plataforma a partir de critérios diferentes dos usuais. Publicada no último dia 20 de janeiro, a reportagem alega que esse "botão viralizador" seria usado para promover marcas e influenciadores que tenham relações comerciais com o TikTok, e o recurso também teria sido usado de maneira aleatória por funcionários, para promover suas próprias contas e as de cônjuges.

O TikTok não negou a existência desse recurso, mas também não confirmou. Segundo a plataforma, um dos objetivos da função seria simplesmente diversificar o conteúdo viral por lá. Nas ´próximas linhas, veja o que se sabe sobre o suposto "botão viralizador" do TikTok.

TikTok: existe botão para viralizar no app? Entenda a polêmica

Existe um botão para impulsionar vídeos no TikTok?

De acordo com a reportagem da Forbes, esse suposto botão impulsionaria determinados conteúdos no TikTok de maneira manual. Na prática, isso significaria que nem todos os vídeos mostrados no feed da rede social seriam apresentados por um entendimento do algoritmo. Segundo dados da revista, cerca de 2% das exibições de vídeos diários seriam desses conteúdos "aquecidos", que a própria plataforma teria decidido potencializar.

A polêmica estaria no fato de que esse recurso "aquecedor" poderia ser acionado de forma manual por motivos que divergissem dos usuais, atendendo a interesses não do usuário, mas sim da plataforma. A reportagem da Forbes também alega que alguns funcionários teriam impulsionado conteúdos de contas ligadas a familiares ou amigos. Outro aponto que chama a atenção é que esse tipo de impulsionamento estaria sendo feito por várias pessoas - desde funcionários diretos do TikTok e da ByteDance até terceiros que trabalhavam com as empresas.

Vale ressaltar que o impulsionamento em si não é uma novidade nas redes sociais. Gigantes como o Google e a Meta fazem uso desse tipo de ferramenta, mas com o diferencial de que deixam claro que se trata de conteúdo impulsionado. Um exemplo recente são as parcerias feitas para divulgar informações sobre a Covid-19 e as eleições, sob a finalidade de mitigar conteúdos desinformativos.

Mas, afinal, qual é o problema desse suposto botão?

Um documento chamado TikTok Heating Policy traz as diretrizes desse impulsionamento. De acordo com ele, os funcionários estariam autorizados a usar a função para promover conteúdo diversificado e/ou importante que tenha sido perdido pelo algoritmo. Porém, duas fontes consultadas pela Forbes revelaram que os funcionários não recebiam a ajuda necessária para decidir qual vídeo seria impulsionado ou não. Essa falta de instrução dado abertura para que fizessem um uso do recurso de forma a violar as diretrizes da plataforma.

Três fontes afirmaram à Forbes que estavam cientes de casos desse uso inadequado. É um exemplo disso quando um funcionário decide impulsionar um vídeo de alguém do seu convívio pessoal. A reportagem da revista revela que essa ação fez com que uma conta recebesse mais de 3 milhões de visualizações.

Uma das outras preocupações oriundas desse tipo de ferramenta é de que ela seja usada para beneficiar grupos políticos e determinadas narrativas.

O que o TikTok disse sobre a polêmica?

O TikTok nunca havia divulgado seu envolvimento em um sistema de “aquecimento”. Mas, após a divulgação da matéria pela Forbes, o porta-voz da empresa, Jamie Favazza, se pronunciou:

“Promovemos alguns vídeos para ajudar a diversificar a experiência de conteúdo e apresentar celebridades e criadores emergentes à comunidade TikTok. Apenas algumas pessoas, com sede nos Estados Unidos, têm a capacidade de aprovar conteúdo para promoção nos Estados Unidos, e esse conteúdo representa aproximadamente 0,002% dos vídeos no feed For You.”

Outro porta-voz da empresa, Maureen Shanahan, também se pronunciou sobre o que está sendo feito para ter um maior controle sobre o tipo de conteúdo impulsionado:

“Segundo o acordo de segurança nacional atualmente sendo considerado pelo CFIUS (Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos), todos os protocolos e processos para promover vídeos nos Estados Unidos seriam auditáveis pelo CFIUS e monitores de terceiros; apenas o pessoal autorizado do TikTok USDS teria a capacidade de "aquecer" vídeos nos EUA. Além disso, a revisão do código-fonte pela Oracle verificará se não há meios alternativos de promover o conteúdo”

Sem botão, como funciona o algoritmo da rede social?

O algoritmo do TikTok é utilizado principalmente na aba "For You", em que vídeos são sugeridos pela plataforma para os usuários. Os conteúdos costumam ter similaridade com os que costumam agradar o dono da conta, e é essa a principal métrica utilizada pela rede. Essa seleção começa já na hora em que o perfil é criado, quando você precisa selecionar temas que sejam do seu interesse. Confira mais detalhes sobre como funciona o algoritmo do TikTok nesta matéria.

Vale dizer também que, em dezembro de 2022, o TikTok anunciou a chegada da ferramenta "Por que este vídeo", que explicaria por que o algoritmo recomendou um vídeo para você. Nesse sentido, espera-se que o funcionamento da plataforma fique mais transparente para o usuário.

Com Informações de Forbes, Hunger e Futurism.

