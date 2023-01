TIM decide trocar nome do TIM Live; entenda a mudança

A TIM decidiu mudar o nome comercial do serviço de banda larga por fibra ótica . Sai de cena a nomenclatura TIM Live e entra em vigor o nome TIM UltraFibra. A empresa informou ao TechTudo que a nova marca simboliza o início de um processo de expansão do serviço. A TIM também disse que não há previsão de aumento dos preços, de acordo com a equipe de comunicação. O anúncio ocorreu no começo da semana.

A alteração do nome aconteceu menos de dois meses após a operadora anunciar parceria com a V.tal – empresa brasileira de rede neutra de fibra ótica. O contrato de gestão entre as duas companhias foi firmado para suprir as demandas por expansão da rede FTTH (fibra até a casa, em português). Essa tecnologia é conhecida por estabelecer conexão “direta” do servidor até a residência do cliente.

TIM UltraFibra promete chegada a novas praças e oferta de serviços populares de streaming

Nova fase do TIM UltraFibra

Em resposta ao TechTudo, a TIM informou que o TIM UltraFibra está presente em 32 cidades e 7 regiões administrativas do Distrito Federal, com mais de 4,5 milhões de domicílios atendidos. “Os clientes atuais continuam a contar com velocidades altíssimas de download e upload por meio de planos de até 1 giga, de acordo com a operadora.

A nova fase do serviço de banda larga por fibra ótica inclui expansão para novas cidades e aumento da presença nos mercados já explorados. A TIM não revelou ao TechTudo qual será o cronograma e nem as próximas regiões atendidas.

Quanto custa o TIM UltraFibra?

O TIM UltraFibra está estruturado em planos de acordo com a velocidade de download desejada pelo consumidor. Na opção mais simples, de 300 mega, a assinatura mensal sai por R$ 92,50 para novos clientes. Já os planos de 500 mega e 1 giga custam R$ 107,50 e R$ 151,90, respectivamente

TIM UltraFibra oferece opção de até 1 giga de velocidade

O TIM UltraFibra também promete conteúdo que é fruto de parcerias com grandes nomes do streamings, como HBO Max, Paramount+, Deezer Premium, além de programas de esportes e notícias da Band News e do Band Sports.

