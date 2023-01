Todo dia a mesma noite: onde assistir à série sobre a tragédia da Boate Kiss

A minissérie de ficção Todo o Dia a Mesma Noite , que retrata a tragédia da Boate Kiss, estreou na Netflix na última quarta (25) e está em primeiro lugar na plataforma. A produção brasileira, que conta a história envolvendo o incêndio que em janeiro de 2013 vitimou 242 jovens da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é uma realização da Morena Filmes para o serviço de streaming. A obra repercutiu nas redes sociais, onde os espectadores relataram estar impactados com a reconstituição de cenas do acidente e da busca de familiares das vítimas por justiça.

Com cinco episódios de duração média de 43 minutos cada, Todo Dia a Mesma Noite está disponível somente para assinantes da Netflix, sem degustação de episódios gratuitos. Para quem ficou curioso e quer assistir a minissérie, confira mais informações a seguir. A produção é de Julia Rezende (Depois a Louca Sou Eu), na direção geral, Carol Minêm (O Rei da TV), na direção, Gustavo Lipsztein (Polícia Federal: A Lei É para Todos), no roteiro, e da jornalista Daniela Arbex (autora do livro que dá nome à série), na consultoria técnica.

2 de 5 O mural de fotografias erguido pelos familiares das vítimas é mostrado no trailer da série — Foto: Divulgação/Netflix O mural de fotografias erguido pelos familiares das vítimas é mostrado no trailer da série — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Todo dia a mesma noite: é possível assistir série sobre a Boate Kiss de graça? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Todo Dia a Mesma Noite

A série reconstitui a noite do dia 27 de janeiro de 2013. A banda Gurizada Fandangueira realizava um show na Boate Kiss, uma das principais casas de show no município de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Durante a apresentação, o grupo musical utilizou efeitos pirotécnicos que incendiaram o revestimento do teto coberto com espuma de isolamento acústico. A fumaça das chamas liberou cianeto, um gás tóxico que pode ser letal se inalado em grande quantidade. O incêndio causou a morte de 242 pessoas (235 durante o acidente) e deixou 636 feridos.

Simultâneo à tragédia, familiares e amigos dos jovens presentes na festa buscavam informações. Com a confirmação dos mortos e feridos, o luto da cidade transforma-se em luta por justiça. São mostrados nos cinco episódios a investigação da polícia para encontrar os suspeitos do caso, as dores pessoais de cada um dos parentes das vítimas, a recuperação dos sobreviventes e o julgamento dos envolvidos no incêndio.

3 de 5 Missa realizada em frente à boate Kiss, palco da tragédia que vitimou 242 jovens — Foto: Divulgação/Netflix Missa realizada em frente à boate Kiss, palco da tragédia que vitimou 242 jovens — Foto: Divulgação/Netflix

Onde conferir Todo o Dia a Mesma Noite na Netflix?

Para quem quer assistir a série e não a encontrou no site da Netflix, basta conferir a lista de Top 10 da plataforma. No momento, Todo Dia a Mesma Noite está em primeiro lugar nacional entre os seriados da plataforma. A produção também pode ser encontrada na seção Programas e Séries Brasileiras, ao clicar na aba Séries.

4 de 5 Todo Dia a Mesma Noite está em primeiro lugar nacional entre as séries da Netflix — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Todo Dia a Mesma Noite está em primeiro lugar nacional entre as séries da Netflix — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Repercussão entre o público

Após a estreia na série, usuários no Twitter postaram suas impressões em relação ao conteúdo de Todo Dia a Mesma Noite. Grande parte dos perfis destacou a emoção passada com a reconstituição de cenas impactantes, como a confirmação das primeiras vítimas e o luto dos familiares.

Documentário no Globoplay investiga o caso

A tragédia ocorrida há dez anos também é mostrada na série documental Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria, lançada no último dia 26 no Globoplay. O jornalista gaúcho Marcelo Canellas retorna à cidade de Santa Maria, onde nasceu e se formou, para conversar com parentes, amigos, autoridades e demais pessoas ligadas ao caso. Assim como a série ficcional da Netflix, Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria tem cinco episódios e teve lançamento próximo do aniversário de 10 anos da tragédia, no dia 27 de janeiro.

5 de 5 Documentário estreou dia 26 no Globoplay — Foto: Reprodução/Globoplay Documentário estreou dia 26 no Globoplay — Foto: Reprodução/Globoplay

Confira o trailer de Todo o Dia a Mesma Noite