Todo Dia A Mesma Noite: série da Netflix fala sobre incêndio na boate Kiss

No dia 27 de janeiro de 2013, um incêndio ocorria na Boate Kiss, uma das casas de show existentes no município de Santa Maria, localizado na região central do Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu de madrugada, durante apresentação da banda Gurizada Fandangueira, quando o vocalista do grupo acendeu um sinalizador no palco. As faíscas do objeto atingiram o revestimento do teto, feito com espuma de isolamento acústico. Em poucos minutos, o fogo se alastrou pelo salão e as chamas não se extinguiram após os esforços dos seguranças e integrantes da banda, que usaram água e extintores de incêndio.