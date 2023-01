Tokyo Revengers 2ª temporada: conheça história, trailer e onde assistir

A segunda temporada de Tokyo Revengers estreou em 7 de janeiro e é um dos animes disponíveis no Star+. A animação japonesa é adaptação do mangá escrito pelo autor e ilustrador Ken Wakui, que estreou em março de 2017. Desde o lançamento da 1ª temporada, em abril de 2021, o título se tornou um grande sucesso para os amantes de anime com sua história de viagem no tempo e gangues japonesas. Espera-se que a nova season siga a mesma quantidade de episódios da anterior, 24. No Brasil, os episódios estão sendo lançados no Star+, semanalmente aos sábados.