Tudo sobre Forspoken: veja gameplay, história e requisitos mínimos

Forspoken é um novo jogo RPG de mundo aberto, publicado pela Square Enix e desenvolvido pela Luminous Productions, a mesma responsável por Final Fantasy XV . A trama acompanha a protagonista Frey Holland, uma nova-iorquina que acaba por ser transportada para o fantástico mundo de Athia, no qual descobre uma afinidade por magia e uma ameaça a ser enfrentada. Lançado nesta terça (24), o game está disponível para PlayStation 5 ( PS5 ) e PC (via Steam e Epic Games Store ) por R$ 349,90. Confira, a seguir, mais detalhes sobre Forspoken.

1 de 4 Forspoken conta a história de Frey Holland, uma jovem de Nova York que é transportada para o mundo mágico de Athia — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Forspoken conta a história de Frey Holland, uma jovem de Nova York que é transportada para o mundo mágico de Athia — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

👉 Queda de FPS em jogos no PC, como resolver? Veja no Fórum do TechTudo

História

O enredo segue a protagonista Frey Holland, uma jovem órfã de Nova York cujo sonho é conquistar uma vida diferente na cidade. Tal desejo se torna realidade quando ela coloca em seu braço o bracelete vivo Cuff, sendo transportada para o mundo de magia e dragões de Athia. Inicialmente, Frey só se interessa em voltar para casa, mas logo descobre ser a última esperança contra um miasma chamado Ruptura (Break), que corrompe tudo que toca.

Boa parte do mundo já foi tomado pela força e restam apenas alguns poucos sobreviventes na cidade de Cipal. Inclusive, as quatro matriarcas que governavam o mundo com justiça e bondade, chamadas Tantas, foram corrompidas e agora estão cruéis. Assim, se quiser voltar para casa, Frey terá que lutar contra cada uma delas — a começar por Tanta Sila, que a declara como uma ameaça.

2 de 4 A locomoção através de Parkour misturado com magia é uma grande parte de Forspoken — Foto: Reprodução/PlayStation Blog A locomoção através de Parkour misturado com magia é uma grande parte de Forspoken — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Gameplay

A jogabilidade de Forspoken coloca um grande destaque nas opções de locomoção e no combate com magias. Frey pode se mover pelo mundo com agilidade através de parkour ampliado com mágica, e suas opções de travessia aumentam conforme ela desbloqueia novas habilidades. Até o final do jogo, ela poderá usar um fio de magia para ser puxada rapidamente para um ponto, assim como flutuar para evitar quedas grandes ou surfar na água.

Em combates, é possível usar diferentes tipos de magia elemental, que podem se manifestar como disparo de projéteis ou mesmo armas para atacar diretamente, por exemplo. Além disso, durante o jogo, é possível fortalecê-las para ampliar seus efeitos. As magias usadas para locomoção também podem ser mescladas ao combate para aumentar sua agilidade enquanto luta.

3 de 4 O visual das magias de Forspoken se sobressai graças a Unreal Engine 5 e suporte à Ray Tracing. — Foto: Reprodução/PlayStation Blog O visual das magias de Forspoken se sobressai graças a Unreal Engine 5 e suporte à Ray Tracing. — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Elenco

Forspoken possui vários rostos famosos entre seus personagens. Frey, por exemplo, é interpretada pela atriz Ella Balinska, que fez Jade Wesker na série Resident Evil, da Netflix. Já o bracelete Cuff é dublado por Jonathan Cake, o mesmo que interpretou Sir Gareth no filme Lancelot, o Primeiro Cavaleiro. Entre as vilãs, jogadores encontrarão Tanta Sila, baseada na atriz Janina Gavankar, de Star Wars Battlefront 2; e Tanta Prav, interpretada por Pollyanna McIntosh, de The Walking Dead.

4 de 4 Forspoken conta com várias atrizes de peso em sua história, com Ella Balinska no papel de Frey Holland — Foto: Reprodução/Steam Forspoken conta com várias atrizes de peso em sua história, com Ella Balinska no papel de Frey Holland — Foto: Reprodução/Steam

Requisitos mínimos