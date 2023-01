Twin Strangers é seguro? Entenda riscos do site que acha pessoas parecidas

Twin Strangers é um site que faz sucesso na Internet por achar pessoas parecidas com você a partir do envio de uma foto . Usando inteligência artificial , a plataforma mapeia imagens semelhantes hospedadas em seu banco de dados, localizando "gêmeos" desconhecidos em todo o mundo. O serviço fornece ainda a possibilidade de entrar em contato com o seu irmão de outra mãe. Embora a ideia de encontrar um doppelganger possa ser intrigante, o uso da tecnologia de reconhecimento facial levanta questões importantes sobre privacidade e segurança. Afinal, o Twin Strangers é seguro?

Para responder a essa pergunta, o TechTudo analisou a política de privacidade do site e conversou com Tayná Carneiro, CEO da Future Law, uma instituição de educação que prepara profissionais do Direito para lidar com os desafios trazidos pelo digital. Nas linhas a seguir, entenda quais são os riscos de entregar dados pessoais em troca de descobrir a identidade do seu gêmeo distante.

Twin Strangers é seguro?

O Twin Strangers garante que todas as conexões ao site são criptografadas usando SSL, um protocolo de segurança que cria um link criptografado entre um servidor web e um navegador web, para garantir a privacidade e segurança de dados dos usuários. Entretanto, ao se cadastrar na plataforma, o usuário dá permissão para o site armazenar dados como nome completo, e-mail e foto.

Para Tayná Carneiro, mestre em Direito e CEO da Future Law, a ação expõe as pessoas a riscos como vazamentos de informações. "Quando um usuário carrega uma foto no site, ele está efetivamente fornecendo informações pessoais e se expondo ao risco de roubo de identidade. Partes não autorizadas podem obter acesso à foto e potencialmente usá-la para fins maliciosos", explica a especialista.

Outra preocupação é a possibilidade de compartilhamento dos dados pessoais com terceiros para veiculação de publicidade. Segundo o Twin Strangers, os dados dos usuários são usados apenas para localizar um “gêmeo” online, e a princípio não são compartilhados com outros usuários ou para fins de marketing. A empresa não exclui, porém, o envio das informações para terceiros, mas garante que solicita o consentimento do usuário para isso.

"Se solicitarmos informações pessoais por um motivo secundário, por exemplo, para fins de marketing, solicitaremos diretamente seu consentimento expresso e/ou forneceremos a você a oportunidade de dizer não", afirma a política de privacidade do Twin Strangers.

Tayná Carneiro faz ainda um alerta sobre a tecnologia de reconhecimento facial, que pode ser usada indevidamente por governos e outras organizações para monitorar indivíduos sem o seu consentimento. Como vivemos em uma sociedade extremamente datificada, onde serviços coletam nossos dados pessoais a todo momento, ela recomenda cautela.

"Embora o Twin Strangers seja divertido e interessante, os usuários devem ser cautelosos com as informações pessoais que compartilham e as possíveis implicações do uso da tecnologia de reconhecimento facial. Como a tecnologia e suas implicações continuam a evoluir, é importante manter-se informado e considerar os riscos potenciais antes de compartilhar informações pessoais na Internet", conclui a especialista.

Já enviei meus dados para o Twin Strangers. E agora?

Se, após se cadastrar no Twin Strangers, você se arrepender de ter cedido suas informações pessoais e fotos, saiba que pode retirar seu consentimento. A solicitação é respaldada pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): no artigo 18, inciso VI, o texto afirma que o titular pode solicitar, a qualquer momento, a exclusão das suas informações do sistema, mesmo que antes tenha concedido permissão para tratamento desses dados.

Para isso, basta entrar em contato com o Twin Strangers por meio do endereço de e-mail info@twinstrangers.com e solicitar a exclusão de todos os seus dados pessoais da plataforma.

