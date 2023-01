Twitch fora do ar? Usuários não conseguem acessar lives no app e no site

A Twitch , plataforma de streams de jogos e esports, apresentou uma instabilidade nesta terça-feira (3). O site caiu para alguns usuários, enquanto o app não consegue realizar buscas por canais e conteúdos em geral. O perfil oficial do serviço no Twitter confirmou o problema e garantiu que está investigando o caso. Segundo o comunicado, diversas áreas do site (e do app) não estão carregando corretamente. O TechTudo testou o acesso à plataforma e confirmou que diversas funcionalidades estão indisponíveis.

Vale ressaltar que algumas lives seguiram abertas, mesmo com os bugs pelo resto da página, como no caso do streamer Alexandre “Gaules” Borba, que estava ao vivo no momento. Por volta das 16h, a situação foi resolvida, e o número de relatos negativos no Downdetector, site que monitora o status de serviços online, caiu pela metade pouco antes desse horário.

1 de 2 Twitch caiu? Site e app estão instáveis nesta terça-feira (3) — Foto: Reprodução/Unsplash Twitch caiu? Site e app estão instáveis nesta terça-feira (3) — Foto: Reprodução/Unsplash

👉 Problema com live na Twitch? Veja como resolver no Fórum do TechTudo

A nota do perfil de suporte da Twitch no Twitter aponta para um problema que impede o carregamento de diversas áreas da plataforma. Na prática, isso afeta tanto a busca por clipes e streams quanto as opções de conteúdo abaixo dos vídeos em lives. O ao vivo do streamer Gaules, por exemplo, está funcionando, mas apenas parcialmente, já que não é possível ver sugestões de canais, sugestões de conteúdos relacionados, descrição da stream, entre outras informações padrão.

No próprio Twitter, diversos usuários reclamaram da situação, apontando até mesmo para o receio de terem sido hackeados em um exemplo. É importante ressaltar que o problema afeta não só o público brasileiro, mas também impede o funcionamento da plataforma em outros países.

Um usuário filmou a situação do site e publicou em seu Twitter. No vídeo, é possível ver o problema da plataforma ao carregar as buscas, mostrando o clássico fantasminha do serviço, que costuma aparecer em situações do tipo, com a mensagem "Error loading data" ("erro ao carregar dados", em português).

Já no aplicativo, uma mensagem no primeiro menu explica que há um "erro ao carregar canais seguidos", pedindo ainda que o usuário tente novamente. Ao tentar abrir uma live pelo link, a página carrega sem parar, enquanto, no navegador, o site comunica.

Pelo PC, foi possível abrir o ao vivo, também diretamente pela slug, mas apenas o vídeo e alguns comentários estavam aparecendo. Com isso, alguns usuários comentaram sobre o bug no serviço e perguntaram se a situação era a mesma para todos.

2 de 2 Problema na Twitch afetou algumas áreas do site — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand Problema na Twitch afetou algumas áreas do site — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Por volta das 16h, o problema foi resolvido tanto no aplicativo quanto no site em si. Com isso, já é possível buscar pelos canais preferidos, clipes e outros conteúdos disponíveis na plataforma. Ainda não há um comunicado da Twitch sobre a resolução do problema, mas o número de reclamações já começou a cair.