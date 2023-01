Um Lugar Silencioso 2: conheça sinopse dos filmes, elenco e trailer

O filme de terror Um Lugar Silencioso 2 (ou Parte II) chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (13). A produção da Paramount Pictures foi lançada oficialmente em 2021, com direção de John Krasinski (Família Hollar), protagonista da primeira parte, e roteiro co-escrito por ele, Bryan Woods (A Casa do Terror) e Scott Beck (65). Estrelado por Emily Blunt (No Limite do Amanhã), Millicent Simmonds (Sem Fôlego) e Cillian Murphy (Peaky Blinders), a trama do projeto acompanha novamente a história da família Abbott. Após os eventos do longa-metragem antecessor, ela é obrigada a abandonar sua casa e enfrentar as ameaças do mundo exterior.

Vale ressaltar que o título está disponível também para aluguel no Amazon Prime Video, Star+, YouTube, Apple TV+ e Google Play Filmes. Dono de uma bilheteria mundial de US$ 297 milhões (R$ 1,5 bilhão, na cotação atual), o filme já tem Parte III confirmada, cujo lançamento está previsto para 8 de março de 2024. Confira, a seguir, mais detalhes sobre Um Lugar Silencioso 2, como sinopse, elenco e repercussão na mídia:

2 de 2 Conheça Um Lugar Silencioso 2, filme de terror que chegou à Netflix — Foto: Reprodução/IMDb Conheça Um Lugar Silencioso 2, filme de terror que chegou à Netflix — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo

Como o próprio nome já deixa claro, o filme de 1h37min de duração se trata de uma continuação direta de Um Lugar Silencioso (2018). O primeiro longa conta a história da família Abbott, formada por sobreviventes de um mundo pós-apocalíptico dominado por criaturas alienígenas cegas, mas atraídas pelo som. Enquanto tenta lidar com o luto pela morte do caçula, o único propósito de Lee é manter a salvo sua esposa grávida, Evelyn, e seus dois outros filhos, Marcus e Regan, que é surda. Para isso, ele toma todos as precauções possíveis para que eles vivam em silêncio — o que acaba não sendo suficiente para evitar ataques dos monstros.

Depois do nascimento do bebê do casal e o sacrifício de Lee para salvar a sua família no final do seu predecessor, Um Lugar Silencioso 2 começa no dia do apocalipse para explicar a origem dos aliens. De volta ao presente, Evelyn Abbot e suas crianças abandonam sua casa e se arriscam mundo afora, onde reencontram Emmett, um velho e amargurado conhecido que vive recluso. Rapidamente, eles descobrem que as criaturas que caçam o som não são as únicas ameaças que devem enfrentar.

Elenco

Além de John Krasinski (The Office e Jack Ryan) e Emily Blunt (O Diabo Veste Prada), sua esposa na vida real, nos papéis de Lee e Evelyn Abbott, Millicent Simmonds (Helen & Teacher) e Noah Jupe (Ford vs Ferrari) retornam às telas em Um Lugar Silencioso 2. O elenco ainda é contemplado com novos nomes como Cillian Murphy (Oppenheimer), Djimon Hounsou (Guardiões da Galáxia), Okieriete Onaodowan (Hamilton), Scoot McNairy (Argo), Zachary Golinger (A Luta de Uma Vida) e Blake DeLong (Pass Over).

Repercussão

Com ótimas avaliações entre o público e a imprensa especializada, a produção cinematográfica possui alta popularidade em sites agregadores, repetindo o sucesso do primeiro longa. No IMDb, por exemplo, 233 mil usuários o classificaram com nota 7,2. Já no Rotten Tomatoes, o projeto conquistou 91% de aprovação da crítica, com base em 361 reviews, e uma pontuação de 92% em relação à audiência. Além disso, segundo o consenso do site em questão, "Um Lugar Silencioso 2 expande o mundo aterrorizante da franquia sem perder o controle de seu coração".

O crítico britânico de cinema Peter Bradshaw do The Guardian, descreve a obra como "eficaz e cativante, com uma sequência de 'prelúdio' absolutamente sensacional no início do filme, um choque violento igual a qualquer coisa na parte I de Um Lugar Silencioso". O jornalista ainda destaca que o filme mostra "de forma bastante persuasiva uma situação pós-pós-apocalíptica. Em pouco tempo, a humanidade encolhida e amedrontada evoluiu para uma forma de vida colonizada derrotada e, em seguida, evoluiu um passo adiante, para seres selvagens que se voltam silenciosamente uns contra os outros".