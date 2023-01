Valorant Challengers Brazil 2023: veja times e jogos da 1ª etapa

1 de 3 Veja todos os detalhes sobre a primeira etapa do Valorant Challengers Brazil 2023 — Foto: Reprodução/Riot Games Veja todos os detalhes sobre a primeira etapa do Valorant Challengers Brazil 2023 — Foto: Reprodução/Riot Games

Equipes participantes

Os oito times presentes na primeira etapa do Valorant Challengers Brazil conquistaram suas vagas via convite realizado pela própria organização ou via classificatórias abertas. 00 Nation, Liberty, TBK Esports e Vivo Keyd Stars foram os times que foram convidados diretamente para a liga brasileira. Já as equipes que precisaram passar pelas classificatórias abertas e conquistaram as quatro últimas vagas disponíveis foram ODDIK, The Union, RED Canids Kalunga e TropiCaos.

Na competição, há muitos jogadores já conhecidos no cenário nacional de Valorant, como Felipe "liazzi" Galiazzi (Keyd Stars) e Gustavo "gtn" Moura (RED Canids). Já entre os novatos, há jogadores populares no meio dos esportes eletrônicos por conta de suas carreiras em outros jogos. Casos de Bruno "b4rtiN" Câmara (00 Nation), que se aposentou do CS:GO em dezembro de 2022 para atuar no Valorant, e Gabriel "tockers" Claumann (Liberty), tetracampeão do CBLOL.

Vale destacar ainda que só há um estrangeiro na competição: o chileno Benjamín "adverso" Poblete, da 00 Nation. Ele jogou de 2021 até 2022 pela Leviatán, inclusive competindo no Valorant Champions 2022. Veja, na tabela abaixo, as escalações completas de cada time:

Valorant Challengers Brazil (1° Split) – Escalações 00 Nation Liberty TBK Esports Keyd Stars ODDIK The Union RED Canids TropiCaos adverso tockers ryotzz pleets tisora havoc CTC brk777 shion guuih lukzera flainzz BLD raafa gaabxx xenon b4rtiN duhT Denaro krain fzkk GuhRVN gtn Mendes prince Zanatsu matheuZin liazzi fznnn ntk leoziN cortezia artzin pepA Chase pollo jacob pancc RND v1nNy Phonics (Treinador) Hiromi (Treinador/Reserva) Shoyu (Treinador/Reserva) marlow (Treinador/Reserva) gatti (Treinador) peu (Treinador/Reserva) napz (Treinador/Reserva) paniqueziN (Treinador/Reserva) Fame (Treinador/Reserva) - dyx (Treinador Auxiliar) Koy (Treinador Auxiliar) m4nd (Reserva) - - -

Formato

O Valorant Challengers Brazil 2023 terá duas fases: Fase Regular e Playoffs. Para a Fase Regular, todas as equipes se enfrentam em turno único durante sete semanas e sempre com duelos sendo decididos em séries melhores de três partidas (MD3). Apenas as seis melhores avançam para a última fase, os Playoffs. Lembrando que a líder e a vice-líder da tabela terão vagas garantidas na fase semifinal.

Em relação aos Playoffs, as seis equipes classificadas serão colocadas em uma eliminação dupla, com chave inferior e superior, onde somente com duas derrotas um time deixa a competição. Os confrontos seguirão sendo definidos em séries melhores de três partidas (MD3). A exceção fica por conta da grande final, que será decidida por uma série melhor de cinco partidas (MD5).

Calendário

A maioria das partidas do Valorant Challengers Brazil 2023 será realizada às quartas e quintas-feiras a partir das 17h, no horário oficial de Brasília. Porém, os dias sofrerão mudanças em algumas semanas, pois a etapa irá coincidir com o VCT 2023: LOCK//IN, o primeiro torneio internacional do ano. O campeonato será realizado em São Paulo do dia 13 de fevereiro ao dia 4 de março, contando com todas as 30 equipes parceiras da Riot Games na Liga das Américas, de EMEA e do Pacífico. Na Liga das Américas, por sinal, já estão presentes LOUD, FURIA Esports e MIBR, além da norte-americana Sentinels, que conta com os brasileiros Gustavo "Sacy" Rossi e Bryan "pANcada" Luna.

Uma vaga na Liga das Américas de 2024 é o principal objetivo das participantes do Valorant Challengers Brazil 2023. Para isso, as equipes precisarão obter os melhores desempenhos para avançar ao Challengers Ascension das Américas, onde estarão também os concorrentes norte e latino-americanos batalhando pela única vaga disponível. Essa busca você poderá acompanhar nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. Para não perder nada, confira o calendário completo da primeira etapa a seguir:

Fase Regular

Semana 1

18/01 (Quarta-feira)

17h – Vivo Keyd Stars x RED Canids Kalunga

A seguir – Liberty x ODDIK

19/01 (Quinta-feira)

17h – 00 Nation x The Union

A seguir – TropiCaos x TBK Esports

Semana 2

25/01 (Quarta-feira)

17h – TBK Esports x ODDIK

A seguir – 00 Nation x RED Canids Kalunga

26/01 (Quinta-feira)

17h – TropiCaos x Liberty

A seguir – The Union x Vivo Keyd Stars

Semana 3

01/02 (Quarta-feira)

17h – TBK Esports x RED Canids Kalunga

A seguir – TropiCaos x Vivo Keyd Stars

02/02 (Quinta-feira)

17h – 00 Nation x ODDIK

A seguir – The Union x Liberty

Semana 4

08/02 (Quarta-feira)

17h – RED Canids Kalunga x Liberty

A seguir – TBK Esports x The Union

09/02 (Quinta-feira)

17h – 00 Nation x TropiCaos

A seguir – Vivo Keyd Stars x ODDIK

Semana 5

16/02 (Quinta-feira)

17h – Vivo Keyd Stars x 00 Nation

A seguir – ODDIK x TropiCaos

20/02 (Segunda-feira)

17h – Liberty x TBK Esports

A seguir – RED Canids Kalunga x The Union

Semana 6

27/02 (Segunda-feira)

17h – ODDIK x The Union

A seguir – Liberty x 00 Nation

28/02 (Terça-feira)

17h – Vivo Keyd Stars x TBK Esports

A seguir – RED Canids Kalunga x TropiCaos

Semana 7

08/03 (Quarta-feira)

17h – The Union x TropiCaos

A seguir – TBK Esports x 00 Nation

09/03 (Quinta-feira)

17h – ODDIK x RED Canids Kalunga

A seguir – Liberty x Vivo Keyd Stars

Playoffs

Quartas de Final (Chave Superior) – 14 de março

Semifinais (Chave Superior) – 15 de março

Quartas de Final (Chave Inferior) – 16 de março

Final (Chave Superior) – 17 de março

Semifinal (Chave Inferior) – 17 de março

Final (Chave Inferior) – 18 de março

Grande Final – 19 de março