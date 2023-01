Valorant ganha novo mapa Lotus com 3 spike sites e áreas destrutíveis

Valorant, o FPS da Riot Games, ganhou um novo mapa na última sexta-feira (6). Chamada de "Lotus", a arena foi revelada em um trailer divulgado no canal do YouTube do jogo, estrelado por agentes como Astra, Harbor e Brimstone. Também conhecido como "Cidade das Flores", o lugar fica localizado na Índia e conta com três spike sites, sendo o segundo do game a ter tal característica. A previsão é de que ele seja lançado no update 6.00, que chega na próxima terça-feira (10), data que marca o início do Ato 1 do Episódio 6. Veja, a seguir, mais detalhes sobre.