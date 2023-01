Vazam imagens do Galaxy S23; confira design do próximo celular Samsung

Novas imagens do suposto Galaxy S23 caíram na rede nas últimas 24 horas, trazendo pistas de como deve ser o próximo lançamento de ponta da Samsung. O site especializado WinFuture obteve as fotos dos celulares a três semanas do evento Unpacked, no qual todos os detalhes serão revelados. Nota-se uma diferença importante na traseira dos aparelhos, com um módulo de câmera praticamente inexistente. As cores previstas são preto, lilás, dourado e verde.