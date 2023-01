Veja as maiores marcas de celular do planeta; Samsung sai na frente

A Samsung ocupou o posto de maior marca de celular do planeta em 2022. O resultado foi alcançado mesmo com o fôlego tomado pela Apple no último trimestre, quando a gigante americana registrou um desempenho histórico com o lançamento da linha iPhone 14 e ficou em segundo lugar. Os dados se referem a unidades entregues às lojas e compõem o mais recente levantamento da consultoria Canalys, divulgado nesta terça-feira (17).

A firma classificou o ano de 2022 como “desafiador” para todos os fornecedores. Isso porque as remessas de smartphone caíram 11% no ano passado. Só no último trimestre, o tombo foi de mais de 17%. Dois exemplos de marcas que enfrentaram problemas com fornecimento foram a Apple (com paralisações das fábricas) e a Xiaomi (com aumento de tributos na Índia).

Marcas chinesas se destacam no top 5 das maiores marcas de celular

Mercado global de celulares Posição Empresa 2021 2022 1 Samsung 20% 22% 2 Apple 17% 19% 3 Xiaomi 14% 13% 4 Oppo 11% 9% 5 Vivo 10% 9% Outras 28% 28%

Das cinco maiores marcas de celular de 2022, três são chinesas. O terceiro lugar ficou com a Xiaomi, com participação global de 13% de mercado. Em quarto e quinto lugar, respectivamente, aparecem as fabricantes Oppo e Vivo – ambas tiveram participação muito similar, na casa dos 9% de market share.

Ao todo, o mercado global de smartphones encerrou o ano com menos de 1,2 bilhão de remessas de celulares. O levantamento também observa que a sul-coreana Samsung, assim como em 2021, repetiu a diferença de 3% a mais de vendas em relação à Apple no ano de 2022.

Apesar da Samsung liderar em remessas, isso não significa que a empresa repita o mesmo feito quando o assunto é lucratividade ou valor de mercado. Ambos os postos são ocupados com folga pela americana Apple. De acordo com lista foi divulgada nesta quarta-feira (18) pela consultoria britânica Brand Finance durante o Fórum Econômico Mundial (em Davos), a Apple é a segunda empresa mais valiosa do mundo, atrás apenas da Amazon, que retomou a liderança no ranking. A Samsung aparece em sexto lugar no índice.

Com informações de Brand Finance, Canalyse e Forbes

