Veja qual foi o primeiro celular do mundo (e do Brasil)

Telefones celulares são itens revolucionários na história da humanidade. Certamente, esses dispositivos representam um grande marco na forma como pessoas do mundo inteiro utilizam a comunicação no dia a dia. Com isso, o leitor pode ficar curioso e se perguntar: qual foi o primeiro telefone? Como surgiu tudo isso? O TechTudo preparou uma reportagem para ajudar a esclarecer essas indagações.

Vale mencionar que todo o salto no processo de avanço da tecnologia foi continuo e relativamente rápido. Os pesquisadores desenvolveram suas pesquisas aproveitando recursos já existentes na época e incrementaram também novas ideias. Por isso, o rascunho do smartphone foi um rádio bidirecional que permitia a comunicação básica entre motoristas de táxi ou serviços de emergência.

Primeiro celular do mundo

A ideia por trás do celular nos leva aos Estados Unidos. Em 1908, no estado de Kentucky, foi registrada a primeira patente para um telefone sem fio. Cerca de três décadas depois, os engenheiros da operadora AT&T desenharam o rascunho do que seria a base para a criação do dispositivo móvel. Esse primeiro aparelho funcionava como um rádio bidirecional que permitia a comunicação entre motoristas de táxi ou serviços de emergência.

Todas essas pesquisas levaram o engenheiro Martin Cooper, em 3 de abril de 1973, a expor para todo o mundo sua invenção revolucionária: o Motorola Dynatac 8000X, primeiro telefone móvel comercialmente produzido. Por isso, ele ficou conhecido como "pai do celular".

A configuração do aparelho revelava 25 cm de comprimento e 7 cm de largura. Ao todo, ele pesava 1 kg. Sua autonomia era de cerca de 40 minutos de uso, 8 horas em modo de espera e levava 10 horas para ser carregado. Em relação aos recursos, o aparelho tinha disponibilidade somente para enviar e receber chamadas.

Primeiro celular do Brasil

O primeiro celular que desembarcou no Brasil também foi lançado pela Motorola, em 1990. Logo de cara, o Motorola PT-550 foi apelidado de "tijolão". O modelo trazia para os usuários uma antena externa no topo do dispositivo. A estética do produto era no estilo em flip. À sua época, o aparelho era considerado estiloso e bonito. Nos dias atuais, o valor de mercado do aparelho custaria aproximadamente o equivalente a R$ 15.000.

Comparados com outros mercados do mundo, embora tenha demorado aproximadamente 30 anos para chegar ao Brasil, a tecnologia foi um sucesso. Atualmente o país conta com mais de 242 milhões de smartphones. Com isso, no país hoje em dia há mais smartphones do que habitantes.

Primeiro celular da Samsung

Quando algum leitor pensa em Samsung, logo vem à cabeça os modernos smartphones da linha Galaxy. No entanto, o ancestral dos aparelhos da fabricante sul-coreana conta com um design bem diferente. O modelo tem a estética estilo barra com uma antena localizada em cima do corpo do produto.

Para criar seu celular, os engenheiros da empresa utilizaram como referência a tecnologia já consolidada da Motorola. O modelo SH-100 foi lançado ao mercado em 1988. Ao todo, o dispositivo vendeu somente 2 mil unidades.

Vale mencionar que a fabricante já tinha começado suas pesquisas para elaborar uma linha de telefones feito para ser usada no carro, em 1985. Após 2 anos de estudos, o SC-1000 não conseguiu sucesso. O dispositivo tinha problemas de conexão, com isso, a fabricante resolveu adaptar o projeto para o desenvolvimento de celulares.

Primeiro celular touch screen

Outra recurso que mudou a forma como se estabeleceu os atuais celulares foi o touch screen. A tecnologia já vem sendo aplicada aos aparelhos ao longo dos últimos 28 anos. O primeiro modelo da era touch foi o IBM Simon. Embora ele tenha sido anunciado em 1992, o modelo só foi comercialmente lançado por meio da parceria da IBM com a BellSouth (agora pertence a AT&T), em 1994.

O pioneiro trazia diversas funções relevantes e até atuais como, por exemplo, disponibilizar calculadora, bloco de notas e gerenciador de arquivos. Outro destaque do aparelho era a possibilidade de mandar fax — para quem não sabe, foi uma forma de comunicação bastante utilizada no passado, no qual o usuário enviava texto e imagens em uma folha de papel por uma linha telefônica.

Primeiro celular com câmera

O primeiro celular com câmera embutida ao aparelho foi o modelo J-SH04, da Sharp. O dispositivo foi anunciado em novembro de 2000 e lançado em dezembro do mesmo ano. No entanto, ele tinha um problema, o aparelho só poderia ser usado no Japão. Com isso, a comercialização do dispositivo ficou bastante restrita. O mercado europeu, por exemplo, só receberia seu primeiro telefone móvel com câmera fotográfica em 2002, com a chegada do Nokia 6750.

Quanto as características, o celular da Sharp tinha uma câmera CMOS bastante restrita de 110.000 pixels. O display contava com apenas 256 cores. O telefone pesa 74 gramas e suas dimensões são 127 × 39 × 17 mm. O design também era no formato de flip.