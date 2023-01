Vikings Valhalla: conheça sinopse, elenco e onde assistir a 2ª temporada

Alguns dos nomes de destaque que fazem parte da nova temporada são Sam Corlett (O Mundo Sombrio de Sabrina), Leo Suter (The Libertator), Frida Gustavsson (The Witcher) e Jóhannes Haukur Jóhannesson (Game of Thrones). Para saber mais sobre sinopse, elenco, repercussão da série e trailer, confira abaixo.

1 de 2 Vikings Valhalla está disponível para os assinantes da Netflix — Foto: Reprodução/IMDb Vikings Valhalla está disponível para os assinantes da Netflix — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Não consigo assinar HBO Max: o que fazer? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Vikings Valhalla

Os eventos da temporada 2 acontecem cerca de cem anos após o final da primeira temporada de Vikings. Valhalla relata o início do século XI e os vikings mais famosos daquele tempo: o príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Sutero), o explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) e sua irmã Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson).

Na adaptação histórica acontecem diversas mudanças de aliança e desentendimentos entre crenças pagãs e cristãs, e o território viking não é mais seguro para o trio Harald, Freudis e Leif – que acaba se separando. Neste período, a expansão do cristianismo e a luta por sobrevivência e para expansão do poder do mundo dos vikings ocasionam batalhas sangrentas. O conflito entre Kattegat e a corte inglesa se intensifica.

Elenco de Vikings Valhalla

Em Vikings Valhalla, o ator Sam Corlett (O Mundo Sombrio de Sabrina) interpreta o explorador groelandês Leif Eriksson, e sua irmã Freydis Eriksdotter é interpretada pela atriz Frida Gustavsson, conhecida por seu trabalho em The Witcher. Além deles, o ator Leo Suter, conhecido por atuar em The Libertator, dá vida ao personagem Harald Sigurdsson, o ambicioso príncipe da Noruega, que almeja se tornar rei. O personagem Olaf Haraldsson é meio-irmão do príncipe Harald Hardrada e é interpretado por Jóhannes Haukur Jóhannesson, que esteve em The Sisters Brothers.

Do lado da corte irlandesa estão a rainha Emma, interpretada pela atriz Laura Berlin (Sapphire Blue) e o conde Godwin, interpretado por David Oakes – que já estrelou vários dramas, como The Borgias, The White Queen e Victoria.

2 de 2 Os atores Leo Suter e Sam Corllet interpretam Harald Sigurdsson e Leif Eriksson, respectivamente — Foto: Reprodução/IMDb Os atores Leo Suter e Sam Corllet interpretam Harald Sigurdsson e Leif Eriksson, respectivamente — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão da crítica e público sobre Vikings Valhalla

Vikings Valhalla é, segundo Collider, uma adaptação histórica de tirar o fôlego. A série é elogiada por permanecer acessível ao público que desconhece a história e os personagens da vida real. Repleta de ação, romance e dramas, a série atingiu pontuação positiva nos sites especializados. No IMDb, com mais de 43 mil votações, Vikings Valhalla recebeu a nota 7.2 (do total de 10), e no Rotten Tomatoes, atingiu a pontuação 95% (do total de 100%) por parte da crítica. Uma das maiores reclamações gira em torno dos fracos efeitos de computação gráfica.

Confira, a seguir, o trailer de Vikings Valhalla