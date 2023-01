Vivo Easy ganha ligações com qualidade HD (VoLTE)

A oficialização do recurso foi feita sem alarde numa página oficial da Vivo. Por lá, a empresa informa que “planos Vivo Easy e Vivo Easy Prime também contam com disponibilidade da tecnologia Voz HD”. As duas modalidades ficaram populares entre usuários por oferecerem uma relação de custo-benefício atraente, além de personalização rápida diretamente pelo app.

2 de 2 Galaxy Z Flip 4 está entre os aparelhos compatíveis — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Flip 4 está entre os aparelhos compatíveis — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Como funciona o VoLTE no Vivo Easy?

Um dos problemas enfrentados com as ligações de voz tradicionais é que a conexão perde velocidade durante as chamadas. Por isso, é comum que o celular mude da rede 4G para a 3G durante chamadas. Com o VoLTE, isso não deve acontecer. A Vivo também esclareceu que o uso do recurso não consome dados da franquia de internet do usuário.

O VoLTE também funciona a partir de redes Wi-Fi comuns – o que evita possíveis oscilações que podem ocorrer com o uso do 4G. Apesar das ligações de voz terem alta qualidade, o VoLTE consome menos bateria do que serviços VoIP convencionais.

Como usar o VoLTE no Vivo Easy?

Existem algumas limitações. A primeira delas é que, para usá-la, o consumidor deve contar com um celular compatível com o VoLTE. Entram nessa lista diversos modelos mais recentes da Samsung (como Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22 e Galaxy Z Flip 4, entre outros), da Motorola e da Apple (com iPhone 6 em diante). O cliente deve se certificar de que o recurso está ativado nas configurações do dispositivo.