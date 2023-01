Wandinha e Avatar foram os mais assistidos da última semana (9 a 15/01)

O último levantamento do site JustWatch constatou que a série da Netflix Wandinha e o filme Avatar , disponível na Disney+ , se mantêm nas primeiras colocações de produções mais assistidas nas plataformas de streaming no Brasil entre os dias 9 e 15 de janeiro. Na semana anterior, Ginny e Georgia, também da Netflix, ocupou a liderança do ranking na categoria séries, mas apareceu em oitavo lugar no levantamento atual. Wandinha, que estava em segundo lugar, desta vez ocupou o topo da lista. Avatar, primeiro filme da franquia que ganhou sequência nos cinemas recentemente, continua invicto como o longa-metragem mais assistido pelos brasileiros.

Por outro lado, houve movimentação entre os títulos que alcançaram o segundo lugar em relação à semana anterior. O Urso, série disponível na Star+, conta a história de Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), jovem chef que herda um restaurante e tenta transformá-lo em um grande negócio.

Já na categoria filmes, O Pálido Olho Azul, disponível na Netflix, havia aparecido em décimo lugar no levantamento anterior e alcança a segunda posição. No longa acompanhamos a investigação de Augustus Landor (Christian Bale) com a ajuda de um jovem cadete que acabará se tornando o famoso autor Edgar Allan Poe (Harry Melling). Confira, a seguir, o Top 10 completo com as produções mais assistidas no Brasil na segunda semana de janeiro e os streamings em que estão disponíveis.

Séries mais assistidas da semana (9 a 15/01)

Wandinha (Netflix) O Urso (Star+) The White Lotus (HBO Max) Ruptura (Apple TV+) Caleidoscópio (Netflix) A Casa do Dragão (HBO Max) Yellowstone (Paramount+) Ginny e Georgia (Netflix) Abbott Elementary (Star+) Velma (HBO Max)

Filmes mais assistidos da semana (9 a 15/01)

Avatar (Disney+) O Pálido Olho Azul (Netflix) Gato de Botas (Netflix, Looke, Globoplay, ou disponível para aluguel ou compra no Claro Vídeo e Apple iTunes) Glass Onion: Um Mistério Knives Out (Netflix) Top Gun: Maverick (Paramount+) X - A Marca da Morte (Amazon Prime Video) Não! Não Olhe! (disponível para aluguel no Amazon Prime Video, Apple TV+ e YouTube) Um Lugar Silencioso 2 (Netflix, ou disponível para aluguel ou compra no Amazon Prime Video, Apple iTunes, Google Play Filmes e Microsoft Store) Trem-Bala (HBO Max, NOW e Oi Play, ou disponível para compra no Google Play Filmes, Apple iTunes e Microsoft Store). Aftersun (Mubi)

Wandinha e Avatar se mantêm em alta

Lançada em 16 de novembro de 2022, Wandinha é um dos maiores sucessos da Netflix, tendo quebrado o recorde de produção mais vista em uma semana, título anteriormente de Stranger Things. Na trama, acompanhamos a protagonista (Wednesday, no original) interpretada pela atriz Jenna Ortega (X - A Marca da Morte), membro da clássica família Addams, que investiga uma série de assassinatos em sua cidade. A série conta com oito episódios e a segunda temporada já foi confirmada.

Avatar 2: O Caminho da Água foi lançado nos cinemas há pouco mais de um mês, em 15 de dezembro, e seu crescente sucesso nas bilheterias pode explicar a volta do primeiro filme da franquia entre os mais assistidos, afinal, Avatar foi lançado há 13 anos. Com Sam Worthington (Fúria de Titãs) e Zoë Saldaña (Guardiões da Galáxia) no elenco principal, acompanhamos a história de Jake Sully, ex-fuzileiro naval que ficou paraplégico em um combate na Terra e que participa de um projeto de exploração espacial em Pandora, lar da civilização Na’vi.