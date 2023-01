Wandinha é renovada para a segunda temporada na Netflix

Wandinha , série da Netflix que acompanha a jovem Wednesday Addams (nome original em inglês), teve sua segunda temporada confirmada nesta sexta-feira (6). A informação foi anunciada no Twitter do serviço de streaming e já era esperada pelos fãs, já que ontem a Netflix também publicou um vídeo da personagem com os dizeres "The End?" ("O fim?", em português). O projeto assinado por Alfred Gough e Miles Millar (Smallville), com direção e produção executiva de Tim Burton, estreou em 23 de novembro de 2022 e atingiu recordes de audiência. Wandinha chegou a destronar a quarta temporada de Stranger Things, como a maior estreia em inglês na plataforma. Ainda não há previsão de data de lançamento para os novos episódios.

A série, que mistura a comédia à estética de terror, conta eventos ocorridos após Wandinha (Jenna Ortega) ir estudar em um misterioso internato. A primeira temporada contou com oito episódios e deixou alguns ganchos para o desenrolar da segunda. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o anúncio e os eventos da segunda temporada.

1 de 1 Wandinha, série da Netflix, é renovada para segunda temporada — Foto: Divulgação/Netflix Wandinha, série da Netflix, é renovada para segunda temporada — Foto: Divulgação/Netflix

A notícia da renovação vem no fim de uma semana onde rumores indicavam que a segunda temporada da série seria exibida no Prime Video, por conta da compra da MGM, empresa responsável pela produção de Wandinha, pela Amazon. Em entrevista ao Tudum.com, Alfred Gough e Miles Millar, produtores e showrunners, afirmam que estão animados com a renovação da série. "Mal podemos esperar para mergulhar de cabeça em uma nova temporada e explorar ainda mais o universo da Escola Nunca Mais. Só precisamos ter certeza que Wandinha não esvaziou a psicina", brincam no anúncio.

No vídeo, Wandinha diz que foi uma tortura ter sido perseguida, assombrada e imitada por milhares de pessoas na Internet, fazendo referência ao desafio da dança no TikTok. Por isso, ela agradece seus fãs. No fim dos poucos segundos de imagens, o texto indica que a segunda temporada chegará em breve ao streaming.

O que esperar?

Em entrevista para o TV Line, os showrunners Gough e Millar contaram que, nessa segunda temporada, pretendem mostrar mais do relacionamento da garota com outros personagens, sobretudo com a mãe, Mortícia Addams (Cathrine Zeta-Jones). Durante a entrevista, eles disseram que pretendem manter o foco em Wandinha, mas que sentem que só arranharam a superfície em relação aos demais personagens da série. Sobre isso, eles afirmaram "temos personagens e atores incríveis. Catherine, acredito eu, é uma Mortícia icônica. A relação entre ela e Wandinha é muito importante para a série, assim como a ideia de que a garota está tentando trilhar o seu próprio caminho".

Para os produtores, Wandinha é sobre uma garota aprendendo a ver os tons de cinza em um mundo preto e branco. A expectativa é que, durante a segunda temporada, a visão de mundo inflexível e pouco tolerante seja desafiada enquanto a jovem cresce e amadurece. Para isso, a construção e o desenvolvimento dos relacionamentos será fundamental.

Conheça personagens de Wandinha, série de A Família Adams na Netflix

A atriz Jenna Ortega interpreta a protagonista Wandinha, e com apenas 20 anos de idade, a estrela já carrega vários trabalhos importantes em seu currículo, como a série "Você" e o filme "Pânico 5", por exemplo. — Foto: Divulgação/Netflix

Com 44 anos, Gwendoline Christie dá vida à Larissa Weems, diretora do colégio Nevermore Academy. A atriz ficou mundialmente conhecida pelo papel de Brienne de Tarth na famosa série Game Of Thornes. — Foto: Divulgação/Netflix

Publicidade 7 fotos 3 de 7

Fred Armisen interpreta o Tio Fester na trama de Wandinha. O ator de 55 anos já trabalhou em filmes como "A Mentira", "O Ditador" e "Os Smurfs". — Foto: Divulgação/Netflix

Ainda pouco conhecida, a atriz Emma Myers tem 20 anos e interpreta Enid Sinclair, a colega de quarto de Wandinha. A artista já atuou no filme "Southern Gospel". — Foto: Divulgação/Netflix

Publicidade 5 de 7

O ator de 34 anos George Burcea é romeno e interpreta o personagem Lurch, o famoso Tropeço. Ainda sem muitos trabalhos relevantes, ele fez parte do elenco do filme "Closer to the Moon", de 2013. — Foto: Divulgação/Netflix

Joy Sunday dá vida à Bianca Barclay, uma das estudantes de Nevermore Academy. Com 25 anos, a atriz já atuo na série "Cara Gente Branca", também da Netflix. — Foto: Divulgação/Netflix

Publicidade 7 de 7

Catherine Zeta-Jones é Mortícia Addams na trama, enquanto que Luis Guzmán interpreta Gomez Addams, os pais de Wandinha. Os dois atores 53 e 66 anos, respectivamente. Além disso, Catherine já atuou em "A Máscara do Zorro" (1998) e Guzmán em "Community" — Foto: Divulgação/Netflix Produção foca no cotidiano da adolescente Wandinha no colégio "Nunca Mais"

Do que se trata Wandinha?

Após ter provocado um incidente no colégio onde estudava, Wandinha Addams vai cursar o ensino médio no internato Nevermore, administrado por Larissa Weems (Gwendoline Christie) e local onde seus pais Mortícia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán) estudaram. A instituição, focada em jovens com habilidades paranormais, começa a sofrer com uma onda de assassinatos misteriosos. Enquanto desenvolve seus dons, Wandinha desconfia, então, que aquele lugar esconde segredos mortais -- alguns deles, incluindo seus pais.

A série tem sido um grande sucesso de público, chegando a alcançar o impressionante número de 341,2 milhões de horas assistidas na primeira semana. Ao todo, de acordo com a Netflix, a série foi assistida em mais de 50 milhões de casas, superando outros títulos de sucesso da plataforma, como a quarta temporada de Stranger Things, que teve 335,01 milhões de horas assistidas na semana de estreia, e Monstro: A História de Jeffrey Dahmer, com 299,840 milhões.