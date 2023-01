Waze fora do ar: app exibe erro 'no network connection'

O Waze está fora do ar nesta sexta-feira (6), segundo relatos de usuários do aplicativo de mapas e rotas para celulares Android e iPhone (iOS). A instabilidade deixa o serviço offline e sem sinal GPS, o que impede a utilização de algumas das funções básicas do Waze, como traçar rotas e guiar motoristas. Quem tenta usar o app de navegação se depara com o erro "No network connection" ("sem conexão de rede, em português). Relatos publicados no Twitter indicam que a falha ocorre em outros países além do Brasil, como Chile e Itália.