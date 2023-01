WhatsApp começa a liberar função 'Comunidades' no Brasil; saiba mais

O WhatsApp começou a liberar, nesta quinta-feira (26), a função Comunidades no Brasil. O recurso cria um "guarda-chuva" de grupos, com vários subgrupos de temáticas similares dentro de um único canal. Lançada globalmente em novembro de 2022, a novidade ainda não havia sido liberada no Brasil devido a um acordo conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , para evitar a propagação de fake news no mensageiro durante o período eleitoral. Os usuários do aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), receberão o recurso gradualmente a partir de hoje.

Para criar uma comunidade no WhatsApp, basta tocar sobre a aba dedicada ao recurso, informar um nome, criar uma descrição e começar a adicionar os grupos relacionados ao tema principal. É possível incluir até 50 grupos em uma comunidade, totalizando o máximo de 5.000 membros. Nas próximas linhas, o TechTudo explica tudo o que você precisa saber sobre as comunidades do WhatsApp.

1 de 3 WhatsApp libera função 'Comunidades' no Brasil a partir desta quinta-feira (26); veja como vai funcionar — Foto: Fernando Braga/TechTudo WhatsApp libera função 'Comunidades' no Brasil a partir desta quinta-feira (26); veja como vai funcionar — Foto: Fernando Braga/TechTudo

📝 Como baixar o beta do WhatsApp? Veja dicas no Fórum do TechTudo

Como funcionam as comunidades do WhatsApp?

A função permite a criação de um canal principal que reúne e conecta grupos com temáticas semelhantes. Assim, a comunidade de um condomínio, por exemplo, poderia reunir grupos para reservar o salão de festas, discutir as pautas das assembleias, trocar informações sobre obras, entre outras coisas. A mesma lógica pode ser aplicada a escolas, empresas e demais organizações.

Logo que entra em uma comunidade, o usuário pode ir de um grupo para outro facilmente, o que facilita a comunicação. Além disso, há um grupo de avisos, no qual apenas os administradores da comunidade podem publicar. Também são apenas eles que podem criar grupos, inserir e remover membros e apagar mensagens ou arquivos de mídia considerados abusivos.

2 de 3 Comunidades do WhatsApp chegam ao Brasil — Foto: Divulgação/WhatsApp Comunidades do WhatsApp chegam ao Brasil — Foto: Divulgação/WhatsApp

Permissões para membros e administradores das comunidades do WhatsApp

Usuários e administradores das comunidades do WhatsApp têm permissões diferentes. Os membros podem:

Decidir quem pode adicioná-los a uma comunidade;

Denunciar abusos;

Bloquear contatos;

Sair da comunidade.

Os administradores, por sua vez, têm alguns privilégios. São eles:

Enviar mensagens a todos os membros no grupo de anúncios;

Adicionar e remover membros e grupos;

Criar novos grupos dentro da comunidade;

Apagar mensagens ou mídias consideradas abusivas.

Quando as comunidades do WhatsApp chegam ao meu app?

Ao TechTudo, o WhatsApp afirmou que o lançamento ocorre de forma gradual, como é de costume com novas funções. Por isso, a orientação é a de manter o aplicativo atualizado com a versão mais recente disponível na Google Play Store ou App Store.

3 de 3 Exemplos de comunidades do WhatsApp — Foto: Divulgação/WhatsApp Exemplos de comunidades do WhatsApp — Foto: Divulgação/WhatsApp

Como criar uma comunidade no WhatsApp?

É possível acessar a função tocando na nova aba Comunidades, localizada na parte superior das conversas no Android, e na parte inferior, no caso de dispositivos com iOS. Lá, os usuários podem começar uma comunidade do zero ou adicionar grupos existentes. Veja o passo a passo abaixo.

Passo 1. Para criar uma comunidade, abra o seu WhatsApp e toque na aba de Comunidade, representada por três bonecos. A aba vai estar no canto inferior, no caso de dispositivos iOS, e no canto superior em dispositivos Android.

Passo 2. Escolha a opção "Nova Comunidade", que aparecerá na parte superior da tela.

Passo 3. O WhatsApp, então, mostrará os grupos dos quais você faz parte no mensageiro. Para adicionar os grupos à sua comunidade, basta selecioná-los.

Passo 4. Para adicionar mais grupos depois de já ter criado a sua comunidade, selecione o ícone de alto-falante ao lado do nome da comunidade, disponível na parte superior da tela. Em seguida, escolha "Adicionar grupo".

Pronto! Sua comunidade está criada. Para enviar mensagens no grupo de avisos, basta abri-lo acessando a aba Comunidades e digitar o recado.

Por que a função não foi liberada antes?

A função, que chegou globalmente aos usuários em novembro do último ano, foi liberada no Brasil apenas nesta quinta-feira (26). Isso porque em 2022 o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entendeu que o novo recurso poderia aumentar a propagação de fake news no mensageiro durante o período eleitoral. Assim, já era esperado que o recurso chegasse no início deste ano.

Veja ainda: Como colocar uma foto inteira no perfil do WhatsApp