O WhatsApp está testando integrar recurso de Live Text do iPhone (iOS) para reconhecer textos contidos em imagens automaticamente. A função foi flagrada nesta quinta-feira (12) pelo site especializado WABetaInfo, e já foi liberada para alguns testadores do WhatsApp beta para iOS 23.1.0.73. É válido mencionar que o recurso só está disponível a partir do iOS 15 , e a atualização funcionaria de forma integrada ao Live Text - o que descarta, a princípio, a possibilidade do recurso em alguns Androids. Nas próximas linhas, veja o que se sabe sobre a novidade até o momento.

1 de 2 WhatsApp deve detectar textos em imagens em breve; veja o que se sabe — Foto: Fernando Braga/TechTudo WhatsApp deve detectar textos em imagens em breve; veja o que se sabe — Foto: Fernando Braga/TechTudo

📝 Tem como excluir aviso de mensagem apagada no WhatsApp? Confira no Fórum do TechTudo

Como vai funcionar a detecção de texto em imagem no WhatsApp?

Primeiro, é preciso entender que o recurso atualmente em desenvolvimento é apenas um suporte a uma função já existente no iPhone, o Live Text. Ainda, porque está em fase de testes, não é possível precisar como funcionará de fato a novidade, nem se ela realmente será lançada. No entanto, por ser uma integração, espera-se que ele funcione de forma semelhante ao próprio Live Text, incluindo um botão para detectar textos em imagens.

Além disso, segundo divulgado pelo WABetaInfo, na versão de testes disponível agora, é possível selecionar o trecho que preferir da imagem, além de copiar e também traduzi-lo. No canto inferior esquerdo da mídia, ainda é possível ver uma ferramenta para “Copiar tudo”. Por isso, é esperado que, se lançada, a novidade inclua isso.

2 de 2 WhatsApp testa recurso para detectar textos em imagens — Foto: Divulgação/WABetaInfo WhatsApp testa recurso para detectar textos em imagens — Foto: Divulgação/WABetaInfo

Quando vai lançar o Live Text no WhatsApp? Vai ter para Android?

O recurso está ainda em desenvolvimento e em fase de testes. Por isso, não é possível afirmar quando nem se de fato ele será lançado pelo WhatsApp. Porém, como costuma acontecer com as demais novidades anunciadas pelo WABetaInfo, é possível que chegue nos próximos meses ao aplicativo.

Como se trata da integração de um recurso nativo do iPhone - e que, no Android, em geral é acessado pelo Google Lens -, não se sabe se a novidade será incluída também no sistema do Google.

Como saber se a função já chegou para mim?

É possível saber se a função já está disponível para você através de testes e/ou conferindo qual é a versão do WhatsApp que você está usando. É importante lembrar que a novidade só está disponível para usuários do Beta, a partir do 23.1.0.73.

Para este recurso, basta abrir uma imagem no chat de conversas do WhatsApp e verificar se o botão de detecção de textos está disponível no canto da mídia. Se sim, você já pode extrair textos de imagens em suas conversas. Se não, mantenha o seu aplicativo atualizado com a versão mais recente e aguarde mais um pouco.

Com informações de WABetaInfo

Veja ainda: Como ver mensagens apagadas no WhatsApp