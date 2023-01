WhatsApp deve permitir salvar mensagens temporárias; o que se sabe

O WhatsApp pode futuramente permitir salvar as mensagens temporárias — aquelas que são, por pré-determinação, apagadas automaticamente nas conversas. A novidade foi flagrada pelo site especializado WABetaInfo nesta quarta-feira (4), em desenvolvimento para o beta do aplicativo para Android, na atualização para a versão 2.23.1.24. Nas imagens divulgadas, é possível ver que o mensageiro adicionaria um ícone de marcador para identificar as mensagens guardadas. Elas permaneceriam no histórico da conversa por tempo indeterminado, ou até que um dos usuários resolvesse apagá-la.