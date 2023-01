WhatsApp ganha conexão via servidor proxy para funcionar até sem Internet

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (5) que, a partir de hoje, será possível se conectar ao mensageiro utilizando um servidor proxy . Na prática, isso significa que, mesmo durante bloqueios ou interrupções de acesso à Internet - como aconteceu no ano passado no Irã, por exemplo, durante os protestos no país -, os usuários poderão manter o acesso ao app utilizando essas redes compartilhadas. A ideia, segundo o que foi divulgado pela Meta , é de que esses servidores sejam produzidos por voluntários e/ou organizações focadas em liberdade de comunicação em todo o mundo.

De acordo com a Meta, a criptografia de ponta-a-ponta será mantida mesmo durante esse tipo de conexão - ou seja, o acesso ao WhatsApp via servidor proxy continuará seguro. A novidade também é útil em casos de apagão e/ou queda nos sistemas das operadoras de celular. A seguir, entenda o que significa o novo recurso e como ele pode ser utilizado.

O que é servidor proxy? Qual é a utilidade dele no WhatsApp?

Servidores proxy são "intermediários" que conseguem conectar você à Internet de maneira segura. Eles podem ser configurados de diversas maneiras para diferentes finalidades, inclusive para ampliar a segurança de um endereço de IP (tornando-o anônimo, por exemplo), bloquear sites específicos e/ou limitar o acesso da rede a endereços. No caso específico do WhatsApp, a intenção com os proxys seria principalmente "burlar" eventuais interrupções de acesso, para manter a conexão ao aplicativo mesmo durante bloqueios.

No seu anúncio, a Meta frisou a utilidade do recurso em situações em que direitos humanos sejam impactados - como em bloqueios feitos durante guerras ou outros conflitos que envolvam ciberataques e controle de acesso. É o caso, por exemplo, das interrupções do acesso à Internet e às redes sociais, ocorridos no Irã durante a alta de protestos no país, em 2022. Porém, a novidade pode ser útil também para momentos como em que há queda no funcionamento das operadoras ou ainda em apagões.

Como configurar um servidor proxy no celular?

É possível configurar um Proxy no seu celular de diferentes maneiras. No iPhone (iOS) ou no Android, siga os passos abaixo:

Vá nas configurações do WhatsApp (no Android, representado pelos três pontinhos no topo da tela) e selecione "Armazenamento e dados". É importante que o seu app esteja atualizado; Com a opção aberta, toque sobre "Servidor proxy", na área "Rede"; Habilite a opção tocando sobre a chave ao lado de "Usar servidor proxy"; Em seguida, basta digitar o endereço do servidor que você pretende usar e confirmar a ação tocando em "Salvar".

Com informações de WhatsApp

