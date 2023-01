WhatsApp testa editor de texto tipo Stories do Instagram; como vai ser

O WhatsApp está testando um novo editor de texto para o mensageiro. A novidade foi divulgada pelo portal especializado WABetaInfo na última quinta-feira (26) e está disponível para testadores da versão beta para Android 2.23.3.4. A atualização, que se encontra em fase de testes, apresenta variedades no estilo de fonte, possibilitando ainda personalizar o alinhamento do texto e também do plano de fundo. O formato se assemelha ao editor de texto do Instagram, aplicativo que também pertence à Meta. Não há previsão de lançamento para iPhone (iOS).