WhatsApp testa envio de fotos em qualidade original e mais; saiba

O WhatsApp está testando uma ferramenta que permite enviar fotos na qualidade original em dispositivos Android . O novo recurso foi flagrado na última sexta-feira (20) pelo portal especializado WABetaInfo e está disponível na versão beta para Android 2.23.2.11. Atualmente, quando uma imagem é enviada no mensageiro, o arquivo é compactado e, consequentemente, perde qualidade. Assim, muitos usuários recorrem a outras formas de enviar a foto com qualidade , como anexando em formato de documento.

Outra novidade que está sendo testada é a capacidade de criar status com mensagens de voz. A função foi liberada para testes na versão beta para iOS 23.2.0.70 e beta para Android 2.23.2.8. Com o recurso, o ícone de microfone é incluído na área de atualização de status, e o usuário pode gravar até 30 segundos de mensagens de voz para postar. Também há opção de encaminhar gravações de voz enviadas em bate-papos para o status. A ferramenta deve ser disponibilizada nas próximas semanas para mais testadores, mas ainda não há previsão de lançamento oficial para a versão normal do app.

1 de 2 Nova função em teste do WhatsApp permite enviar fotos em alta qualidade — Foto: Fernando Braga/TechTudo Nova função em teste do WhatsApp permite enviar fotos em alta qualidade — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Nos testes para mudança no envio de imagens, a nova versão adiciona um ícone de engrenagem à aba de edição de imagens, que é exibida antes do envio. Veja, nas linhas a seguir, como funciona o novo recurso em testes pelo WhatsApp para o envio de fotos em qualidade original.

O que é a função?

A função permite enviar fotos na qualidade original no WhatsApp. Atualmente, os arquivos de imagens encaminhados no mensageiro são compactados para que a transferência seja mais fácil e rápida. Na área de configurações do app é possível selecionar se o envio das imagens será em alta qualidade, automático ou com economia de dados. Ainda assim, no caso da alta qualidade, o arquivo sofre 20% de compressão.

Com a ferramenta em fase de testes, o usuário poderá escolher se deseja que a imagem seja comprimida ou não na hora de enviar a imagem. Até o momento, o recurso está disponível na versão mais recente do beta para Android. Não foi confirmado se o recurso será estendido para o iOS, mas é provável que sim.

Como deve funcionar?

O WhatsApp deverá adicionar um ícone de engrenagem na tela de edição da foto anterior ao envio. Ao tocar nesse ícone, uma opção chamada “Qualidade da foto” será mostrada. Ali, o usuário conseguirá configurar o nível de qualidade da imagem, incluindo mantê-la na resolução, tamanho e qualidade originais.

2 de 2 Captura de tela de função em teste mostra ícone de engrenagem adicionado à tela de edição de imagem — Foto: Reprodução/WABetaInfo Captura de tela de função em teste mostra ícone de engrenagem adicionado à tela de edição de imagem — Foto: Reprodução/WABetaInfo

Vale lembrar, no entanto, que enviar uma foto em qualidade original consume ainda mais armazenamento do telefone. Se o usuário preferir, poderá manter a compressão para reduzir esse consumo de dados. Como é uma função em testes, o recurso pode sofrer alterações e reajustes até ser lançado para a base completa de usuários do WhatsApp.

Quando a novidade chega ao meu aparelho?

O recurso está disponível para testadores da versão beta do mensageiro. Ainda não há previsão de quando será lançado para a versão normal do WhatsApp para Android e iPhone (iOS), e nem quando estará disponível para todos os usuários. No entanto, assim como em outras atualizações, a recomendação é sempre manter o aplicativo do WhatsApp atualizado na sua loja virtual.

Com informações de WABetaInfo (1) e (2)

