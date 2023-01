O WhatsApp deve ganhar uma ferramenta nativa para facilitar a transferência de conversas de um celular para outro. A novidade foi flagrada em desenvolvimento para Android no último sábado (14) pelo site especializado WABetaInfo, e dispensa a necessidade de usar o Google Drive na hora de transferir os chats para um novo smartphone. Por enquanto, não há previsão oficial de lançamento nem no beta nem na versão estável do WhatsApp, e também não se sabe se a função chegará ao iPhone ( iOS ). Nas linhas a seguir, veja o que se sabe e como vai funcionar.

1 de 2 WhatsApp vai facilitar a transferência de chats de um celular para outro — Foto: Pixabay/antonbe WhatsApp vai facilitar a transferência de chats de um celular para outro — Foto: Pixabay/antonbe

Instagram dando erro? Veja solução para esse e outros problemas no Fórum do TechTudo.

De acordo com o que foi divulgado pelo WABetaInfo no sábado (14), o novo recurso funcionará dentro do próprio aplicativo, dispensando o uso do Google Drive na hora de fazer as transferências. Segundo o site especializado, para que isso seja possível, os usuários precisarão conceder algumas permissões ao app - como, por exemplo, acesso às mídias do celular. Por enquanto, a novidade está em desenvolvimento somente para Android.

No print publicado ontem pelo WABetaInfo, é possível ver uma tela de início para as transferências de chats. Ao que tudo indica, seria necessário apenas apertar em "Start" ("começar", em tradução livre) para dar início ao processo. Não se sabe por enquanto se será possível migrar chats individuais ou apenas todo o histórico do app.

2 de 2 WhatsApp pode ganhar atalho para transferir conversas no app — Foto: Divulgação/WABetaInfo WhatsApp pode ganhar atalho para transferir conversas no app — Foto: Divulgação/WABetaInfo

Hoje, para transferir chats do WhatsApp entre celulares Android, o usuário pode recorrer a uma série de possibilidades. Uma delas é fazer a transferência via Google Drive mesmo, mantendo backup ativo no app. Outra é utilizando a função "Exportar conversas", disponível nas configurações do WhatsApp.

Com informações de WABetaInfo

Veja ainda: Como colocar uma foto inteira no WhatsApp