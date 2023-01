Wise é confiável? Guia completo sobre a plataforma para transferir dinheiro

A Wise é uma plataforma de transferência de dinheiro para o exterior. A empresa — que até 2021 se chamava TransferWise — funciona como uma corretora de câmbio online, oferecendo também uma conta digital multimoeda e um cartão internacional aos clientes. Com nota de 8,1 no Reclame Aqui — considerada ótima na plataforma de reclamações —, a Wise se diferencia de outras opções para movimentação de dinheiro no exterior por apresentar taxas menores nas transações. A seguir, o TechTudo traz um guia completo sobre a Wise. Veja em detalhes como o serviço funciona e se a corretora de câmbio online é confiável.

1 de 8 Wise é plataforma de transferência de dinheiro para o exterior que oferece taxas mais baratas que outras corretoras; saiba mais — Foto: Getty Images Wise é plataforma de transferência de dinheiro para o exterior que oferece taxas mais baratas que outras corretoras; saiba mais — Foto: Getty Images

📝 Banco Inter é bom? Comente no Fórum do TechTudo

O que é e como funciona a Wise Brasil?

A Wise Brasil é uma corretora de câmbio online e gratuita que viabiliza transferências de dinheiro para contas fora do país e movimentações financeiras no exterior. A plataforma também oferece aos clientes uma conta digital multimoeda e um cartão internacional.

A proposta da Wise é ser uma opção rápida, segura e mais barata que outros bancos para realizar movimentações financeira fora do Brasil. A instituição se diferencia por não embutir valores ocultos e por utilizar a taxa de câmbio comercial, o que torna o processo mais em conta do que em outras corretoras.

2 de 8 Wise oferece cartão internacional e conta digital gratuita — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Wise oferece cartão internacional e conta digital gratuita — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O serviço de transferência de dinheiro funciona em 77 países e fornece suporte para 55 tipos de moedas diferentes. Além da versão web, a Wise também dispõe de um aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS).

Serviços e tarifas da Wise Brasil

O preço final de uma transferência de dinheiro na Wise dependerá da quantia enviada, da taxa de câmbio e do método de pagamento. No geral, o cálculo inclui uma tarifa fixa, que varia conforme o tipo de pagamento (transferência bancária, boleto e cartão de crédito ou débito), acrescida de IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras). A taxa do IOF é de 1,1%, ao enviar para uma conta própria, e de 0,38%, se estiver enviando para a conta de uma outra pessoa. É possível simular o valor total da transferência antes de concluir a operação.

3 de 8 Wise promete ser opção mais justa por dispor apenas a taxa de câmbio comercial nas transações — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Wise promete ser opção mais justa por dispor apenas a taxa de câmbio comercial nas transações — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

A emissão do cartão Wise, por sua vez, é gratuita — caso seja necessário substitui-lo, no entanto, um valor de R$ 30 será cobrado. O cartão digital não cobra mensalidade ou anuidade e, com ele, é possível fazer compras online e físicas em lojas no exterior. Se o cliente já tiver, em sua conta multimoeda da Wise, saldo disponível na moeda usada na transação, ela será gratuita. Do contrário, o valor presente na conta Wise será automaticamente convertido. Nesse casos é aplicada a taxa de câmbio.

Como funciona a conta multimoedas da Wise Brasil?

A conta Wise Brasil serve para pagar, guardar, receber e enviar dinheiro em movimentações financeiras internacionais. Com ela, é possível guardar mais de 50 moedas e realizar a conversão de câmbio a qualquer momento. O processo de envio de dinheiro na mesma moeda de uma conta Wise para outra é gratuito.

Para transferir valores para uma conta que não seja Wise, há uma tarifa fixa embutida, que varia conforme a moeda do país. Vale ressaltar que, em caso de transferência para outra moeda, mesmo que a conta de destino seja Wise, o valor da taxa de câmbio também é aplicado.

4 de 8 Wise apresenta suporte para vários países e diversos tipos de moedas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Wise apresenta suporte para vários países e diversos tipos de moedas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

A conta da Wise não é considerada uma conta bancária, e uma conta de dinheiro eletrônico. Isso significa que não é possível solicitar empréstimos ou obter rendimentos, por exemplo. A plataforma é licenciada como instituição financeira no Brasil, e a empresa reporta diretamente ao Banco Central do Brasil.

Como transferir dinheiro com a Wise Brasil?

Para transferir dinheiro com a Wise Brasil é necessário, primeiramente, criar uma conta na plataforma. O procedimento pode ser feito acessando "wise.com/register/#/email" (sem aspas) ou pelo aplicativo Wise. Em ambos os casos, é preciso informar e-mail e criar uma senha. Caso prefira, também é possível realizar o registro por meio da conta do Google ou Facebook.

Depois, você deve informar o valor que deseja enviar e selecionar qual o tipo de transferência que está sendo realizada. A Wise solicitará alguns dados pessoais, como endereço. Você também deve adicionar os dados da pessoa que receberá o dinheiro – se o destinatário for cliente da Wise, basta inserir o e-mail; do contrário, adicione os dados bancários. Caso não saiba, inclua apenas o e-mail para que a instituição entre em contato com a pessoa solicitando as informações.

5 de 8 Wise permite mandar dinheiro para o exterior pelo aplicativo para celular, disponível para os sistemas Android e iOS — Foto: Getty Images Wise permite mandar dinheiro para o exterior pelo aplicativo para celular, disponível para os sistemas Android e iOS — Foto: Getty Images

Então, basta confirmar os detalhes da transação e selecionar o tipo de transferência. A Wise salienta que o pagamento por transferência bancária é mais em conta. Nesse caso, é preciso realizar a operação diretamente da sua agência bancária, Internet Banking ou app do banco. Nessa etapa, a Wise informará as tarifas e o prazo para o dinheiro cair na conta do destinatário. Após receber o dinheiro, a corretora enviará um e-mail de confirmação. Quando o valor estiver a caminho, você e a pessoa que receberá a quantia serão notificadas sobre a transação.

Outra opção é abrir uma conta multimoeda da Wise, o que facilita o processo. Depois de adicionar dinheiro a ela, você pode usar o saldo lá disponível para fazer transferências. O procedimento é simples: você deve abrir a Wise, escolher o saldo da moeda que deseja enviar dinheiro e selecionar a opção "Enviar". Feito isso, basta informar o valor que você deseja enviar e escolher a conta beneficiária.

Como funciona o cartão Wise?

O cartão Wise é um cartão de débito internacional que funciona em mais de 200 países e atende mais de 55 moedas diferentes. Além de fazer compras, ele permite efetuar saques de até R$ 1.400 por mês no exterior gratuitamente. Segundo a Wise, as tarifas do cartão podem ser até sete vezes mais baratas do que as de um cartão internacional convencional. O item é emitido gratuitamente e não cobra anuidade ou taxa de manutenção. Para fazer compras com o cartão, é preciso ter saldo disponível na conta multimoeda Wise.

O diferencial do cartão Wise é que, ao contrário dos cartões multimoeda internacionais emitidos por outras corretoras, ele não exige que o cliente tenha saldo na moeda da transação para concluir a operação. Se você gastar dinheiro em uma moeda que já possui na sua conta Wise, o valor será deduzido gratuitamente. Mas, se você estiver comprando em euro (€), e só tiver dinheiro em real (R$), por exemplo, o valor será convertido automaticamente (acrescido da taxa de câmbio). Assim, não é preciso se preocupar em converter o dinheiro antes de viajar.

6 de 8 Cartão de débito Wise pode ser usado em mais de 100 países diferentes — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Cartão de débito Wise pode ser usado em mais de 100 países diferentes — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Para solicitar um cartão multimoeda, basta criar uma conta na Wise por meio do site ou aplicativo. Em seguida, vá na área de “Cartões” e informe dados pessoais como nome e endereço. Depois, faça o processo de verificação enviando uma foto do documento de identidade e crie uma senha de quatro dígitos para o cartão. Ao término da solicitação, a Wise enviará um e-mail com a estimativa de entrega no endereço adicionado. A numeração, porém, é informada na hora, e você pode usar o cartão de forma virtual antes mesmo de o plástico chegar à sua casa.

Wise é segura?

A Wise é confiável, pois é autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer sua função como instituição financeira. Além disso, a empresa atua desde 2011 no mercado financeiro e já agrega mais de nove milhões de clientes em 71 países. Para fins de referência, a nota da Wise no portal de avaliações Reclame Aqui é de 8,1 – considerada ótima pelo site. O índice de solução da empresa na página é de 83,6%, e 76,7% das pessoas voltariam a fazer negócio com a corretora digital.

7 de 8 Reputação da Wise no Reclame Aqui é boa — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Reputação da Wise no Reclame Aqui é boa — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Wise vale a pena?

Sim. Com interface simples e intuitiva e taxas mais baratas do que as praticadas pelo mercado de câmbio, a Wise simplifica e barateia o recebimento ou realização de pagamentos internacionais. Além disso, a plataforma se mostra uma boa alternativa para quem precisa movimentar dinheiro online sem burocracia. No serviço, os clientes não dependem da intermediação dos corretores das casas de câmbio para comprar moedas internacionais, e podem fazer tudo em poucos cliques. Outro ponto positivo é a segurança: como todas as movimentações são feitas pelo computador ou celular, não é preciso sair com dinheiro em espécie de uma corretora ou banco.

8 de 8 Wise é opção segura e confiável para movimentações financeiras no exterior — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Wise é opção segura e confiável para movimentações financeiras no exterior — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Com informações de Wise

Veja também: O que é NFC no celular? Veja como funciona e para que serve a tecnologia.