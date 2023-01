Xbox Developer Direct: como assistir e o que esperar do evento da Microsoft

Xbox & Bethesda Developer Direct é um evento digital que acontecerá nesta quarta-feira (25), às 17h, no horário de Brasília. Durante a apresentação, a fabricante Microsoft e seus estúdios trarão várias novidades para consoles Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e o serviço Xbox Game Pass. Entre os jogos com aparição confirmada estão Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends e The Elder Scrolls Online . Vale dizer que o RPG Starfield não estará presente, pois terá showcase próprio no futuro. Veja, a seguir, como assistir ao Xbox & Bethesda Developer Direct e o que esperar.

Xbox & Bethesda Developer Direct trará novidades em games como Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends e The Elder Scrolls: Online — Foto: Reprodução/Xbox Wire

O evento trará gameplays estendidas dos jogos citados acima e, ainda, mais novidades dos estúdios Arkane Studios (Redfall), Turn 10 Studios (Forza Motorsport), Mojang Studios (Minecraft Legends) e ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online).

Inclusive, é possível que sejam feitas algumas surpresas, já que a Microsoft não apresentou grandes anúncios durante o The Game Awards 2022, evento no qual muitas empresas revelaram seus games. Além disso, após a apresentação geral, a ZeniMax Online realizará um evento próprio, focado no MMORPG The Elder Scrolls Online.

Como assistir o Xbox & Bethesda Developer Direct

A Microsoft irá transmitir o evento através de seus canais oficiais no YouTube e Twitch, tanto em português, nas versões nacionais, quanto em inglês, nos canais do Xbox e Bethesda. Também haverá suporte à linguagem americana de sinais em transmissão feita no canal do Xbox e através de uma página própria na Twitch. Além disso, também haverá retransmissão pela loja digital Steam.

A empresa alerta, no entanto, que a resolução máxima da trasmissão será de 1080p a uma taxa de quadros de 60 fps, a qual não representará perfeitamente os gráficos dos games mostrados. Assim, usuários que queiram ver os jogos com maior fidelidade visual deverão assistir à retransmissão em resolução 4K e 60 fps no canal do YouTube do Xbox, que estará disponível após o ao vivo.

https://www.twitch.tv/xboxbr (Português)

https://www.youtube.com/@xboxbr (Português)

https://www.youtube.com/@bethesda (Inglês)

https://www.twitch.tv/bethesda (Inglês)

https://www.twitch.tv/Xbox (Inglês)

https://www.facebook.com/Xbox (Inglês)

https://www.twitch.tv/XboxASL (linguagem americana de sinais ASL)

O que esperar do Xbox & Bethesda Developer Direct

Por enquanto, apenas os 4 títulos mencionados pela Microsoft estão confirmados. O novo Forza Motorsport promete mostrar mais de sua jogabilidade de simulador, em contraste com os capítulos mais "arcade" de Forza Horizon 5. Minecraft Legends, jogo de ação e estratégia da franquia, deverá ter gameplay apresentada e data de lançamento revelada. Quanto a Redfall, será possível ver mais do foco em multiplayer cooperativo do game. Já The Elder Scrolls Online deverá ter seus planos para 2023 apresentados.

Fãs da Microsoft já perceberam que a empresa tem estado bastante quieta em relação a anúncios, além de não haver muitos rumores a respeito do que será apresentado no evento. Apesar disso, após adquirir tantos estúdios nos últimos anos, há muitos projetos em andamento que poderiam ser apresentados de surpresa.

Entre títulos já mostrados, Senua's Saga: Hellblade II é um dos que jogadores gostariam de ver e saber mais, principalmente ao considerar que seu desenvolvimento já deve estar bem avançado. Já Starfield, embora muito aguardado, não deve ser abordado, uma vez que terá seu próprio evento em outra ocasião.

Para mais, rumores recentes indicam que a Microsoft e a Platinum Games estão em negociações para talvez ressuscitar um antigo projeto em parceria, o game de ação Scalebound, cancelado em 2017. No entanto, mesmo que o rumor fosse comprovado, não é provável que ele fosse anunciado neste evento.