Xbox Game Pass recebe jogos de Monster Hunter e Persona em janeiro

Monster Hunter Rise , Persona 3 Portable e Persona 4 Golden são os games de janeiro do serviço de assinatura Xbox Game Pass, que pode ser aproveitado em Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One , PCs e celular (via Xbox Cloud Gaming ). Os títulos de RPG já haviam sido revelados anteriormente como parte da primeira leva do mês da nuvem, de forma que suas chegadas não causaram surpresa entre usuários.

Além deles, a plataforma recebeu recentemente o jogo de sobrevivência Stranded Deep, que tem suporte a multiplayer. Por isso, veja, a seguir, mais detalhes dos jogos do Xbox Game Pass deste mês.

1 de 3 Persona 3 Portable chegará para o Xbox Game Pass em breve com batalhas de RPG durante a Dark Hour — Foto: Reprodução/Microsoft Store Persona 3 Portable chegará para o Xbox Game Pass em breve com batalhas de RPG durante a Dark Hour — Foto: Reprodução/Microsoft Store

👉 Qual é o melhor jogo de Xbox? Opine no Fórum do TechTudo

Persona 3 Portable (Cloud, Console e PC) - 19 de janeiro

O terceiro capítulo da série da Atlus foi um dos grandes responsáveis por criar a fórmula de sucesso atribuída à franquia atualmente. O game segue um grupo de estudantes que manifestam um poder sobrenatural chamado "Persona" e descobrem que existe uma hora secreta entre um dia e outro, a Dark Hour, na qual outras pessoas não conseguem se lembrar de nada. Então, durante este período, os personagens deverão explorar a misteriosa torre Tartaru, que surge à noite, e tentar desvendar tal mistério.

As batalhas do game se desenrolam no clássico estilo de RPG por turnos, e é possível obter novas personas e combiná-las para tentar obter outras ainda mais poderosas. A versão foi adicionada por usar como base uma versão do jogo lançada para PSP em 2009, que conta com extras do Persona 3 original de PlayStation 2 (PS2), de 2006.

Persona 4 Golden (Cloud, Console e PC) - 19 de janeiro

2 de 3 Persona 4 Golden traz um RPG repleto de mistérios que giram ao redor de uma série de assassinatos e um canal de TV que só aparece à meia-noite — Foto: Reprodução/Microsoft Store Persona 4 Golden traz um RPG repleto de mistérios que giram ao redor de uma série de assassinatos e um canal de TV que só aparece à meia-noite — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Na sequência, jogadores são apresentados a um novo grupo de estudantes, os quais também manifestam o poder das Personas e se veem em uma situação parecida. Isso porque um intrigante rumor se espalha sobre um canal de televisão que surge à meia-noite e mostra algo misterioso para a pessoa que o assiste. No entanto, a estação se torna peça central em uma série de assassinatos misteriosos.

Então, os protagonistas precisarão investigar o mistério em busca do assassino e de uma força maior que possa estar por trás de tudo. Assim como em Persona 3 Portable, as batalhas são em turnos e há elementos de simulador nos quais é preciso estudar e investir em relacionamentos com personagens. O Golden foi originalmente lançado em 2012 para o portátil PlayStation Vita, sendo uma versão com extras de Persona 4 do PlayStation 2 de 2008.

Monster Hunter Rise (Cloud, Console e PC) - 20 de janeiro

3 de 3 Monster Hunter Rise traz caçadas a monstros em multiplayer agora também nos consoles Xbox — Foto: Reprodução/Microsoft Store Monster Hunter Rise traz caçadas a monstros em multiplayer agora também nos consoles Xbox — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Lançado originalmente para o Nintendo Switch em 2021 e depois para PC em 2022, Monster Hunter Rise chega agora aos consoles Xbox e PlayStation com caçadas a monstros ferozes. O game é um RPG de ação da Capcom com grande foco em multiplayer, no qual até 4 amigos podem perseguir criaturas e depois utilizar parte extraídas dos monstros para criar armas e armaduras melhores.

A história se passa no vilarejo de Kamura, local ocasionalmente atacado por hordas de monstros no modo Rampage e que precisa ser defendida pelo jogador. Outras novidades da versão incluem o companheiro canino Palamute, que pode ser usado em combate ou como montaria, e a possibilidade de domar monstros para usá-los em batalhas.

Jogos que deixam o Xbox Game Pass em breve

Em 15 de janeiro, alguns títulos serão removidos do Xbox Game Pass e usuários terão a chance de adicioná-los permanentemente em sua biblioteca com um desconto de 20%. A lista inclui games populares como Danganronpa: Trigger Happy Havoc, The Anacrusis e títulos independentes como We Happy Few e Nobody Saves The World. Veja a lista completa:

Danganronpa: Trigger Happy Havoc (Cloud, Console e PC)

Nobody Saves The World (Cloud, Console e PC)

Pupperazzi (Cloud, Console e PC)

The Anacrusis (Game Preview) (Cloud, Console e PC)

Windjammers 2 (Cloud, Console e PC)

We Happy Few (Cloud, Console e PC)