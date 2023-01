Xbox Games with Gold tem For the King e Guts N Goals grátis em fevereiro

For the King e Guts 'N Goals serão os jogos grátis de fevereiro do Games with Gold, promoção para assinantes da Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. O primeiro título, For the King, traz uma mistura inusitada de RPG com jogo de tabuleiro e elementos rogue para jogar sozinho ou em multiplayer. Já o segundo, Guts 'N Goal, vira do avesso as regras do futebol para proporcionar uma experiência divertida e caótica. Confira, a seguir, mais detalhes sobre os jogos e as datas em que estarão disponíveis para serem baixados em Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.