Xbox inclui GoldenEye 007, Hi-Fi e mais jogos no Game Pass; veja lista

1 de 11 GoldenEye 007, clássico do Nintendo 64, chega para assinantes do Xbox Game Pass — Foto: Reprodução/Felipe Vinha GoldenEye 007, clássico do Nintendo 64, chega para assinantes do Xbox Game Pass — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Hi-Fi Rush - Já disponível (Cloud, PC e Xbox Series X|S)

Lançado nesta última quarta-feira (25) de surpresa durante o evento Xbox & Bethesda Developer Direct, Hi-Fi Rush é um jogo de ação baseado em ritmo desenvolvido pela Tango Gameworks, estúdio de The Evil Within. O game conta a história de Chai, um jovem guitarrista que após um experimento que deu errado começa a sentir o ritmo do mundo inteiro e precisa lutar por sua sobrevivência contra a corporação Vanderlay Technologies que deseja eliminá-lo. O jogo se destaca por uma jogabilidade baseada em ritmo, na qual é preciso realizar combos de acordo com a batida da música.

2 de 11 Hi-Fi Rush foi lançado de surpresa como um intenso jogo de ação rítmico dos criadores de The Evil Within — Foto: Reprodução/Bethesda Hi-Fi Rush foi lançado de surpresa como um intenso jogo de ação rítmico dos criadores de The Evil Within — Foto: Reprodução/Bethesda

GoldenEye 007 - 27 de janeiro (Cloud e Console)

O clássico FPS do Nintendo 64, baseado no filme 007 Contra Goldeneye, foi recriado para os consoles Xbox com várias novidades, como visuais em resolução 4K, taxa de quadros suavizada e suporte a conquistas. O clássico multiplayer para até 4 pessoas em tela dividida também está de volta, porém apenas com suporte a disputas locais. Usuários que possuem a coletânea Rare Replay poderão também baixar o jogo como parte dela, sem custos extras. O game também será lançado no Nintendo Switch, porém sem essas melhorias.

3 de 11 Goldeneye 007, clássico jogo do Nintendo 64 retorna com novidades para os consoles Xbox no Game Pass — Foto: Reprodução/Rare Goldeneye 007, clássico jogo do Nintendo 64 retorna com novidades para os consoles Xbox no Game Pass — Foto: Reprodução/Rare

Roboquest - 30 de janeiro (Console - Game Preview)

Já disponível no PC Game Pass em acesso antecipado, Roboquest é um jogo de tiro FPS roguelite que pode ser jogado sozinho ou em cooperativo com um amigo. Em um mundo futurista devastado e tomado por hordas de robôs inimigos o usuário controla um "Guardião" restaurado cuja missão é destruir os robôs mortais. A parte "rogue" do game permite que o usuário melhore sua base e desbloqueie melhorias persistentes para chegar cada vez mais longe a cada partida.

4 de 11 Robouest é um game de tiro com robôs e elementos rogue que pode ser jogado sozinho ou em cooperativo — Foto: Reprodução/Steam Robouest é um game de tiro com robôs e elementos rogue que pode ser jogado sozinho ou em cooperativo — Foto: Reprodução/Steam

Age of Empires 2: Definitive Edition - 31 de janeiro (Cloud e Console)

O clássico game de estratégia em tempo real da Microsoft ganha agora uma versão para os consoles Xbox com jogabilidade adaptada para joysticks, visuais 4K, mais de 35 civilizações diferentes para escolher e suporte a um novo modo multiplayer cooperativo. Em Age of Empires 2: Definitive Edition usuários poderão coletar recursos, erguer construções e avançar o progresso de sua civilização para atacar nações inimigas ou se defender se necessário.

5 de 11 Clássico Age of Empires 2: Definitive Edition chega ao Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One com visuais atualizados e mais — Foto: Reprodução/Microsoft Store Clássico Age of Empires 2: Definitive Edition chega ao Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One com visuais atualizados e mais — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Inkulinati - 31 de janeiro (Cloud, Console e PC)

Neste inusitado jogo usuários entrarão na sociedade secreta dos Inkulinati, mestres que acreditavam que a pena era mais forte que a espada, literalmente, e se enfrentavam por meio de desenhos em livros medievais. Ao dominar os segredos da "Tinta Viva", jogadores poderão invocar diferentes criaturas com uma pitada de humor e estratégia, como cachorros que empunham lanças, burros com trompetes em seus traseiros, gatos-bispos que banem hereges com orações, caracóis devoradores de homens e mais. Através da campanha será possível enfrentar Inkulinatis famosos, como Dante Alighieri, que voltou do inferno com novas criaturas, Santa Hildegarda e até mesmo a Morte.

6 de 11 Em Inkulinati membros de uma sociedade secreta se enfrentam através de desenhos vivos em livros medievais — Foto: Reprodução/Steam Em Inkulinati membros de uma sociedade secreta se enfrentam através de desenhos vivos em livros medievais — Foto: Reprodução/Steam

Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R - 31 de janeiro (Cloud, Console e PC)

Baseado no mangá e desenho animado japonês Jojo's Bizarre Adventure, este título é um remake de um clássico jogo de luta do PlayStation 3 no qual fãs da franquia encontrarão personagens de várias eras em lutas inéditas. Todos os protagonistas "Jojo's" da franquia marcam sua presença, como Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh e mais, também com a confirmação de seus icônicos vilões como Dio e os Homens do Pilar. Cada personagem possui seu próprio estilo de luta, desde a técnica do "Hamon" até as "Stands" de Stardust Crusaders.

7 de 11 Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R traz lutas inéditas entre os personagens do mangá e anime de diferentes arcos da história — Foto: Reprodução/Steam Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R traz lutas inéditas entre os personagens do mangá e anime de diferentes arcos da história — Foto: Reprodução/Steam

Darkest Dungeon - 2 de fevereiro (Cloud, Console e PC)

O popular RPG roguelike com visuais góticos desenhados à mão chega agora ao Game Pass com uma aventura desafiante na qual todo seu grupo pode acabar eliminado em uma masmorra. Usuários poderão recrutar um grupo de heróis destemidos e explorar masmorras geradas proceduralmente nas quais enfrentarão exércitos de monstros. Através das batalhas eles irão se fortalecer, mas também terão que lidar com estresse, o qual pode gerar efeitos adversos como medo, paranoia, irracionalidade e mais. Basta um passo em falso para todo o grupo ser eliminado e ser preciso começar tudo novamente com novos guerreiros.

8 de 11 Darkest Dungeon é um game de RPG com elementos rogue no qual é preciso cuidar de seu grupo para que ele não seja eliminado — Foto: Divulgação/Red Hook Studios Darkest Dungeon é um game de RPG com elementos rogue no qual é preciso cuidar de seu grupo para que ele não seja eliminado — Foto: Divulgação/Red Hook Studios

Grid Legends - 2 de fevereiro (Cloud - EA Play)

Assinantes do Xbox Game Pass Ultimate, que dá acesso ao Xbox Cloud Gaming e ao serviço EA Play de bônus, receberão o popular game de corrida Grid Legends no serviço de jogos na nuvem em breve. O game traz a emoção das corridas em 250 eventos ao redor do mundo, tanto com regras oficiais quanto modalidades mais brandas que permitem caminhões e carros esportivos na mesma pista. O game traz também uma campanha single player chamada Rumo à Glória (Drive to Glory) que tem participação do ator Ncuti Gatwa (de Sex Education e Doctor Who) como o piloto Valentin Manzi.

9 de 11 Grid Legends traz disputas entre diferentes tipos de veículos na mesma pista e maior foco na história — Foto: Reprodução/Electronic Arts Grid Legends traz disputas entre diferentes tipos de veículos na mesma pista e maior foco na história — Foto: Reprodução/Electronic Arts

Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition - 7 de fevereiro (Cloud, Console e PC)

O divertido game de corrida por fases gigantes baseado nos carros de brinquedo da Hot Wheels já estava disponível no Game Pass, mas agora recebe um upgrade para a versão Game of the Year Edition (Jogo do Ano). Esta versão inclui varios carros extras dos passes de temporada do game baseado em licenças de personagens famosos, como carros de Batman, Mulher Maravilha, Tartarugas Ninja, Pernalonga, Scobby Doo e mais.

10 de 11 Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition traz diminutas corridas de carrinhos de brinquedo com grande emoção — Foto: Reprodução/Microsoft Store Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition traz diminutas corridas de carrinhos de brinquedo com grande emoção — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Deixando o Xbox Game Pass

11 de 11 Donut County é um divertido jogo sobre engolir coisas com um buraco e que pode ser terminado rapidamente antes que saia do Xbox Game Pass — Foto: Reprodução/Steam Donut County é um divertido jogo sobre engolir coisas com um buraco e que pode ser terminado rapidamente antes que saia do Xbox Game Pass — Foto: Reprodução/Steam

Alguns títulos irão deixar o serviço da Microsoft no final de janeiro, mas usuários podem aproveitar para adquirir os games permanentemente para sua biblioteca com um desconto de 20%. Entre os games que sairão do serviço está o charmoso Donut County, eleito jogo do ano no iPhone pela Apple em 2018, e que tem apenas 2 horas de duração, então pode valer a pena jogá-lo antes que saia do serviço.

Donut County (Cloud, Console e PC)

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Console e PC)

Telling Lies (Cloud, Console e PC)

Worms W.M.D (Cloud, Console e PC)