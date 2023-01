Xbox Series X: saiba como achar o número de série do console

Há algumas situações que podem exigir que você tenha em mãos o número de série do seu Xbox Series X . E depois de ler essas dicas do Submarino, você sempre vai se lembrar de onde procurar esse código.

Você pode precisar do número de série do Xbox Series X ou S, por exemplo, para verificar o status da garantia do seu console, para fazer a solicitação de um reparo ou serviço para a Microsoft ou uma assistência autorizada.

Além disso, é importante saber onde achar o serial number rapidamente, caso algum reboot do console ou seu retorno às configurações de fábrica peçam essa informação.

O número de série do seu Xbox Series S ou X é único e pode ser encontrado em dois lugares:

- Em um adesivo na parte traseira do console, normalmente, posicionado perto da conexão do cabo de alimentação ou das entradas USB. O número de série fica sob o código de barras na parte branca do adesivo.

- Ou acessando as configurações do videogame. Selecione Perfil e Sistema > Configurações > Sistema > Informações do console. O serial number aparece logo em primeiro lugar na tela exibida, ao lado do nome do console.

Você também consegue encontrar o número de série do seu Xbox Series X e S online, desde que o console já esteja configurado e conectado com sua conta da Microsoft.

No navegador do seu computador, abra a página account.microsoft.com/devices e faça login com a conta que utiliza no videogame. Encontre o seu dispositivo e procure os detalhes, onde você deve encontrar o serial number.

No mesmo menu, você vai encontrar a seção Cobertura do Dispositivo, onde vai poder confirmar as informações sobre a garantia do seu Xbox.