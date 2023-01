Xbox Series X/S e Xbox One ganham atualização para economia de energia

Os consoles Xbox Series X , Xbox Series S e Xbox One receberam duas grandes atualizações de sustentabilidade na última terça-feira (11). A primeira está relacionada à ativação automática da opção de economia de energia, a fim de reduzir o consumo do console enquanto ele estiver ligado, mas não em uso. Já a segunda é focada no objetivo da Microsoft em oferecer os primeiros videogames "conscientes em carbono" e atingir emissão negativa até 2030, tanto em seus processos de fabricação quanto na maneira como usuários utilizam seus produtos.

Ambas as novidades prometem resolver o gasto até 15 vezes maior do Xbox em relação ao concorrente PlayStation 5 (PS5) no modo "em suspensão", mas sem comprometer desempenho, gameplays ou updates recebidos no sistema. As atualizações já estão disponíveis para jogadores que fazem parte do programa Xbox Insiders e deve chegar em breve para demais usuários. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o tema.

Xbox Series X/S e Xbox One receberão atualização para economizar energia e se tornarem conscientes em carbono

O update deixou a opção "Desligamento (economia de energia)" ativada por padrão nos consoles Xbox, o que vai reduzir o consumo do aparelho em até 20 vezes. Além disso, ao conectar o console na Internet, ele poderá acessar dados regionais de intensidade de carbono e programar atualizações e downloads de jogos, aplicativos e sistema para os momentos em que a fonte tiver acesso a uma maior quantidade de energia renovável. No Xbox One, no entanto, isso faz com que o tempo de inicialização seja mais lento.

O modo "Em Suspensão" também ganha o recurso "Active hours", ou "Horas ativas", em português. Nesta configuração, o usuário pode ajustar as horas nas quais mais utiliza o seu console para que este fique disponível para inicialização rápida. No Xbox Series X/S, o recurso acompanhará automaticamente os hábitos do jogador, enquanto no Xbox One será preciso configurá-lo manualmente.

Xbox Series X/S e Xbox One consomem em torno de 10 a 15 Watts em seu modo "Em Suspensão", enquanto no modo "Desligamento (economia de energia)" apenas 0,5 Watts — gasto equivalente ao PlayStation 5 (PS5) e Nintendo Switch.

De acordo com a Microsoft, para cada dois consoles que adotarem o modo "Desligamento (Economia de Energia)", será economizado "o equivalente em carbono a uma árvore plantada e cultivada por uma década". Tal resultado foi apontado pela calculadora EPA (Equivalência de Gases de Efeito Estufa do órgão ambiental EPA dos Estados Unidos), que considerou uma média de uso de consoles Xbox Series X/S e Xbox One em modo shutdown (economia de energia) por 20 horas por dia durante um ano.