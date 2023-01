Xbox tem controle de acessibilidade? Conheça o Adaptive Controller

O Xbox possui um controle de acessibilidade para tornar seus jogos mais inclusivos. Chamado de Adaptive Controller, o acessório foi lançado em 2018 pela Microsoft , mas chegou ao Brasil somente em 2021, com nome traduzido para "Controle Adaptável". O interesse pelo assunto cresceu nos últimos dias na plataforma Google Trends, que monitora pesquisas em alta no Google. O motivo foi o anúncio do Project Leonardo, joystick acessível do PS5 , anunciado na quarta-feira (4) na CES 2023.

O produto da Microsoft conta com grandes botões programáveis e entradas para conectar uma série de dispositivos externos, como botões, suportes e joysticks. Em resumo, ele funciona como uma espécie de HUB, com recursos livres para personalização ao gosto e necessidades do usuário. Desenvolvido com a ajuda de jogadores com deficiência e especialistas da área de acessibilidade, o aparelho chegou ao Brasil com preço sugerido de R$ 999, via KaBuM, Amazon e outras varejistas parceiras. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o Controle Adaptável do Xbox.

1 de 2 Controle Adaptável busca levar mais acessibilidade aos consoles da Microsoft — Foto: Divulgação/Xbox Controle Adaptável busca levar mais acessibilidade aos consoles da Microsoft — Foto: Divulgação/Xbox

Na época de seu lançamento, em 2018, o Controle Adaptável dava suporte apenas para Xbox One e PCs com Windows 10. No entanto, foi confirmado que ele também funciona nos consoles mais atuais da Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S, ambos lançados em novembro de 2020. Entre seus recursos estão grandes botões programáveis e entradas para conectar dispositivos externos, como botões, suportes e joysticks. O acessório também apresenta 19 portas 3,5 mm, duas entradas USB 2.0 e um conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm para áudio.

O controle foi desenvolvido com o auxílio de jogadores com deficiências, especialistas e parceria da The AbleGamers Charity, uma organização norte-americana sem fins lucrativos que busca tornar videogames mais acessíveis. Ele pode ser usado tanto por cabo quanto via Bluetooth, com recarga através de cabo USB-C. Cabe ressaltar, no entanto, que, atualmente, o produto se encontra indisponível nas lojas oficiais e não há previsão de retorno.

2 de 2 Adaptive Controller é controle de acessibilidade do Xbox, console da Microsoft. — Foto: Reprodução/Microsoft Adaptive Controller é controle de acessibilidade do Xbox, console da Microsoft. — Foto: Reprodução/Microsoft

Na feira de tecnologia CES 2023, a Sony revelou mais detalhes do novo controle com o mesmo intuito que está em desenvolvimento para PlayStation 5 (PS5). Com codinome "Project Leonardo", o acessório chegará com características semelhantes aos do Xbox, como diversas opções e liberdade para configurar os botões. Porém, ao que parece, ele trará ainda mais recursos.

Isso porque, além de mudanças nas configurações, o Project Leonardo contará com a possibilidade de modificar a disposição, formato e tamanho de botões. Ainda, também será permitido aumentar ou diminuir a sensibilidade dos gatilhos conforme as necessidades físicas do usuário. Assim, ele funcionará como uma "caixa de ferramentas", dada sua variedade de opções físicas de customização. Cabe ressaltar, no entanto, que o produto ainda não teve data de lançamento ou preço divulgados.