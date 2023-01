YouTube Shorts começará a pagar criadores em fevereiro; saiba tudo

O YouTube começará a pagar criadores de Shorts a partir de 1º de fevereiro. As alterações no Programa de Parcerias da rede social permitem que a receita gerada com anúncios nos vídeos curtos seja compartilhada com os creators. Até então, apenas vídeos longos se encaixavam nas qualificações para monetização. Para que o canal possa ser monetizado, é preciso que ele tenha tido, no último ano, mil inscritos e quatro mil horas de exibição em vídeos tradicionais (vídeos longos, lives etc) ou, então, mil inscritos e dez milhões de visualizações de Shorts nos últimos 90 dias.