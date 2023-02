3ª temporada de Outer Banks: conheça sinopse, elenco e trailer da série

A terceira temporada de Outer Banks, série de ação e drama teen, chegou nesta quinta-feira (23) ao catálogo da Netflix . Lançado em abril de 2020, a produção acompanha um grupo de jovens intitulado "Pogues", que enfrentam diversos dilemas sociais, econômicos e sentimentais durante a busca por um tesouro enterrado. O título retorna com os atores Chase Stokes (Meu Psicólogo Imaginário), Madelyn Cline (Stranger Things), Madison Bailey (Raio Negro), Jonathan Daviss (Justiceiras), Rudy Pankow (Uncharted: Fora do Mapa), entre outros. A série é uma criação dos showrunners Josh Pate (The Grave), Jonas Pate (O Psicólogo) e Shannon Burke (Candy Store).

No trailer divulgado no começo de fevereiro é mostrado um personagem enigmático que reúne o grupo para uma caçada de relíquias e o protagonista John B. (Stokes), que reencontra seu pai após este ser dado como morto. Vale lembrar que Outer Banks terá uma quarta temporada, cuja renovação foi anunciada no último dia 18 no evento Poguelandia, realizado nos EUA. Se você está na expectativa dos novos episódios e quer saber mais da nova season, acompanhe mais informações a seguir.

2 de 3 Os Pogues, grupo de amigos que protagonizam a série Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb Os Pogues, grupo de amigos que protagonizam a série Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Outer Banks

Em uma comunidade costeira na região de Outer Banks, na Carolina do Norte (EUA), a desigualdade de classe faz com que haja uma divisão entre moradores sazonais ricos (apelidados de "Kooks") e os trabalhadores nativos da área, intitulados "Pogues". Nesta última classificação, há um grupo de amigos composto inicialmente por John B (Stokes), Kiara (Bailey), Pope (Daviss) e JJ (Pankow). Juntos, os jovens estão engajados na busca de um tesouro há muito tempo escondido e que é alvo de procura também entre os Kooks. Essa jornada, no entanto, aflora as tensões sociais e pessoais entre os dois núcleos de personagens, além do interesse de criminosos de fora da região.

O que aguardar da temporada 3?

Na nova season, os Pogues retomam suas vidas após o fracasso na busca por ouro na temporada anterior. Após a saída dos amigos da região de Outer Banks, eles encontram uma nova área idílica nomeada por eles de "Poguelândia", onde podem viver de forma despreocupada até resolverem o que fazer. Sem dinheiro, John B. e sua namorada Sarah (Cline), Kiara, Pope, JJ e Cleo (Carlacia Grant) entram em mais uma busca por tesouros, desta vez atrás da lenda de El Dorado, uma cidade inteira feita de ouro maciço.

3 de 3 Protagonistas embarcam em mais uma caçada de tesouros, além de enfrentarem problemas com desafetos em busca de vingança — Foto: Reprodução/IMDb Protagonistas embarcam em mais uma caçada de tesouros, além de enfrentarem problemas com desafetos em busca de vingança — Foto: Reprodução/IMDb

Entre buscas por relíquias e tensões entre os Kooks, outro momento de destaque é o reencontro de John B. com seu pai, Big John B. (Charles Halford), considerado morto antes. Mas o líder dos Pogues e seus amigos deverão ter cuidado, pois os "Kooks" Ward (Charles Esten) e Rafe Cameron (Drew Starkey), respectivamente pai e irmão de Sarah, estão em busca de vingança contra os protagonistas. Integram o elenco da nova temporada os atores Andy McQueen (Disappearance at Clifton Hill), Fiona Palomo (Gossip Girl: Acapulco) e Lou Ferrigno Jr. (Blackout).

Repercussão entre público e crítica

Outer Banks tem nota 7,6 no IMDb, baseada na votação de 55 mil usuários. Na avaliação técnica, o seriado tem metascore 61 no Metacritic, com nota 7.1 na visão dos usuários. Já no Rotten Tomatoes, o título tem aprovação geral de 79% da crítica e 77% da audiência. Das três temporadas lançadas, a segunda é a de maior aprovação técnica no portal, sendo de 86%. No consenso geral, é determinado no site que "o melodrama afetado de Outer Banks é balanceado com um forte senso de aventura que deve atrair aqueles que buscam essas emoções de verão."