3ª temporada de Ted Lasso ganha data de estreia e teaser; conheça história

A Apple TV+ anunciou, nesta terça-feira (14), que a terceira temporada de Ted Lasso tem data de lançamento marcada para o dia 15 de março, com um novo episódio por semana, sempre às quartas-feiras. Desenvolvida por Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, o seriado de comédia dramática é inspirado no formato e nos personagens já existentes da NBC Sports, além de ser estrelado por Jason Sudeikis. A trama acompanha um treinador de futebol dos Estados Unidos que chega ao Reino Unido para trabalhar um time de primeira divisão.

A terceira sequência da produção terá 12 episódios ao todo e seu elenco é contemplado com nomes como Nick Mohammed (Perdido em Marte), Brett Goldstein (Thor Amor e Trovão), Brendan Hunt (Retratos do Amor), Hannah Waddingham (Game of Thrones) e Juno Temple (Garota Mimada). Se você assistiu ao seriado e ficou curioso para ver mais detalhes de Ted Lasso, confira mais informações a seguir:

2 de 2 Essa é a primeira imagem divulgada da terceira temporada de Ted Lasso — Foto: Divulgação/Apple TV+ Essa é a primeira imagem divulgada da terceira temporada de Ted Lasso — Foto: Divulgação/Apple TV+

O que esperar da 3ª temporada?

Ao longo das duas primeiras temporadas, a história do seriado acompanha Ted Lasso, um técnico de futebol americano extremamente otimista que, de repente, é contratado para treinar o time de futebol inglês AFC Richmond, da Premier League – mesmo sem nenhuma experiência. Apesar disso, o entusiasmo do protagonista passa a conquistar a todos, incluindo sua chefe, Rebecca Walton. E, assim, com o tempo, o personagem passa a entender melhor o futebol inglês, ajudando o time que beira ao rebaixamento na famosa liga do esporte.

A terceira season abordará a recém-promoção do time AFC Richmond e também a ridicularização pela imprensa esportiva, que alega que o grupo está na lista dos piores da Premier League. Outro tópico que também estará presente na trama será o novo trabalho de Nate, que deixou o time para ir trabalhar com Rupert no West Ham United, enquanto Roy Kent assume o cargo de assistente técnico ao lado de Beard no lugar do "garoto maravilha".

Repercussão e prêmios

Considerado um fenômeno global, a série original da Apple TV+ é aclamada pela crítica, bem como pelo público, tendo conquistado inúmeros prêmios desde o seu lançamento em agosto de 2020, além de vários elogios. Prova disso é que Ted Lasso tornou-se a série de comédia com mais indicações na história do Emmy Awards. A segunda temporada, inclusive, acabou recebendo os prêmios mais importantes, levando quatro estatuetas da cerimônia.

Além disso, vale destacar que o projeto ainda foi reconhecido com o respeitado prêmio Peabody e um SAG Award para Melhor Performance Masculina em Série de Comédia (Sudeikis). A produção já levou também três vitórias no Critics Choice Awards e menções honrosas nas categorias de Melhor Comédia e Melhor Nova Série pelo Writers Guild of America.

Já em relação à performance e desempenho do seriado nos sites agregadores, como o IMDb, por exemplo, 228 mil usuários avaliaram Ted Lasso com nota 8.8, enquanto que no Rotten Tomatoes o seriado tem um índice de aprovação de 95% pela crítica e uma pontuação de 86% em relação à audiência.