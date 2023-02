4ª temporada de You: veja história, elenco e o que esperar da série

A primeira parte da quarta temporada de You (Você) estreia na Netflix na próxima quinta-feira (9). A série de suspense teve seu lançamento adiantado , o que beneficiou os fãs da franquia. A segunda parte está prevista para o dia 9 de março. Baseado no romance homônimo da escritora Caroline Kepnes, You é protagonizada pelo gerente de livraria Joe Goldberg (Penn Badgley), um homem de comportamento obscuro e obsessivo que se apaixona rapidamente por uma cliente.

Na nova temporada, Joe está em Londres destinado a fugir do passado de assédios contra mulheres. Mas um assassinato dentro do seu novo círculo de amigos da elite britânica faz com que o protagonista passe de perseguidor a perseguido. Se você está na expectativa dos novos episódios e quer saber das novidades da nova temporada, confira mais informações a seguir.

2 de 4 Ao mudar-se para Londres, Joe se envolve em uma trama de assassinato que foge do seu controle — Foto: Reprodução/IMDb Ao mudar-se para Londres, Joe se envolve em uma trama de assassinato que foge do seu controle — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Onde assistir Pearl e como baixar filme de 2022? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O que esperar da nova temporada de You?

Joe Goldberg (Penn Badgley) trabalha como gerente em uma livraria de Nova Iorque, nos Estados Unidos. É no trabalho onde ele conhece Guinevere Beck (Elizabeth Lail), uma jovem aspirante a escritora. Rapidamente, Joe se apaixona por ela; porém, seu comportamento obsessivo e egoísta prejudica não só a vida de Guinevere como das outras pessoas ligadas à jovem. Nas temporadas seguintes, Joe mantém o mesmo padrão tóxico de relacionamento com outras pretendentes: sua ex-namorada Candace Stone (Ambyr Childers), a chefe de cozinha Love Quinn (Victoria Pedretti) e a bibliotecária Marienne Bellamy (Tati Gabrielle).

Na quarta temporada, é mostrado que Joe tenta mais uma vez deixar sua vida de stalker para trás, ao viajar para Londres e mudar seu nome para Jonathan Moore. Ao trabalhar como professor na nova cidade, ele fica íntimo de um grupo de jovens ricos que são seus alunos. Porém, um assassinato ocorrido dentro desse círculo de elite faz com que o protagonista acredite que o homicida seja alguém do grupo. Para piorar, Marienne está na região para confrontar Joe pelos seus crimes.

3 de 4 A bibliotecária Marienne, apresentada na terceira temporada, está de volta para confrontar Joe pelos abusos que ele cometeu — Foto: Reprodução/IMDb A bibliotecária Marienne, apresentada na terceira temporada, está de volta para confrontar Joe pelos abusos que ele cometeu — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre público e crítica

Em votação de 250 mil usuários no IMDb, You tem média 7,7. Na percepção da crítica, a série tem nota média de 75 no Metacritic e 91% de aprovação no Rotten Tomatoes. Em ambos agregadores, a terceira temporada obteve a maior média: 78 e 95%, respectivamente. Já entre o público, a série garantiu nos dois sites nota 7.5 e aprovação de 77%.

Desde seu lançamento em 2018, You conseguiu marcar presença como indicado nas premiações MTV Movie & TV Awards, Saturn Awards, Artios Awards e Hollywood Critics Association TV Awards. Entre as categorias, estiveram Melhor Vilão (Penn Badgley), Melhor Série de Horror e Suspense no Streaming e Melhor Ator e Atriz em uma Série de Streaming (Penn Badgley e Elizabeth Lail).

4 de 4 Outra meta de Joe em Londres é não repetir os erros que cometeu nos Estados Unidos ao se envolver possessivamente com mulheres — Foto: Reprodução/IMDb Outra meta de Joe em Londres é não repetir os erros que cometeu nos Estados Unidos ao se envolver possessivamente com mulheres — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco e equipe técnica

Além de Penn Badgley (Gossip Girl) e Tati Gabrielle (Uncharted: Fora do Mapa), a quarta temporada de You conta com a presença de Charlotte Ritchie (Fantasmas), Lukas Gage (The White Lotus), Ed Speleers (Eragon), Tilly Keeper (Make Me Famous), Amy Leigh Hickman (Ackley Bridge), Stephen Hagan (Natal na Realeza), Dario Coates (Endeavour), Sean Pertwee (Gotham), Alison Pargeter (EastEnders), Adam James (The Suspects), entre outros.

A série é uma criação da dupla de produtores e roteiristas Sera Gamble (The Magicians) e Greg Berlanti (Com Amor, Simon). Sera é a showrunner da nova temporada, com Greg entre os produtores executivos. Na equipe de diretores estão presentes John Scott (The Office), Shamim Sarif (Apesar de Tudo), Michael Foley (Revenge), Amanda Johnson-Zetterstrom (Temporário 12), Harry Jierjian (Flash), Rachel Leiterman (Rachel Leiterman), além do ator Penn Badgley.