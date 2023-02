A Batalha dos 100: veja elenco e como funciona reality de sobrevivência

O reality show A Batalha dos 100 (Physical: 100) estreou na Netflix no dia 24 de janeiro e, desde então, conquistou um lugar no Top 10 de programas mais assistidos do serviço de streaming, ocupando atualmente a segunda posição do ranking. O programa sul-coreano consiste em uma competição de resistência física. 100 participantes de diferentes gêneros, profissões e idades se enfrentam em provas extremas em busca do título de melhor corpo e um prêmio em dinheiro no valor de 300 milhões de won sul-coreanos (o equivalente a R$ 1,274 milhões na cotação atual). Alguns participantes de destaque dessa primeira temporada incluem o YouTuber Cha Hyun Seung e o ator Lee Da Won.