A Garota na Fita: conheça sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

Situada em 2010, a trama da minissérie espanhola segue o desaparecimento de Amaya Martín, uma garotinha que, junto da família, estava comemorando a festividade da Cavalgada de Reis Magos, na cidade de Málaga, Espanha. A jornalista investigativa Miren Rojo passa a acompanhar o caso em busca de novas pistas sobre o paradeiro da criança em uma investigação paralela à policial. No entanto, ao fazer isso, a protagonista acaba por revisitar o próprio passado e memórias desagradáveis de sua juventude, em meio às várias linhas do tempo da narrativa.

Estrelado por Milena Smit (Mães Paralelas) no papel da jornalista Miren Rojo, o elenco de A Garota na Fita é composto também por nomes como Julián Villagrán (Quando os Anjos Dormem), Raúl Prieto (O Silêncio do Pântano), Cecilia Freire (Prisioneiro da Madrugada), José Coronado (A Família Perfeita), Loreto Mauleón (As Linhas Tortas de Deus), Tristán Ulloa (O Tempo Entre Costuras), Aixa Villagrán (Loucura de Amor), Marco Cáceres (A Trincheira Infinita) e Jessica Sherman (Skin).

Desde a sua recente estreia, a minissérie A Garota na Fita vem colecionando altíssimas notas e popularidade entre o público e a crítica especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, três mil usuários avaliaram a produção original da Netflix e concederam nota 6.9 a ela. Já no Rotten Tomatoes, a obra espanhola recebeu índice de aprovação de 100% por parte dos especialistas e uma pontuação de 83% em relação à audiência.

Já sobre as críticas de grandes veículos internacionais, o cenário não foi diferente. A jornalista Silvina Lamazares, do Clarín, considerado o maior jornal da Argentina, não poupou elogios à produção, que tem "uma história ágil, cheia de suspense (principalmente o 6º episódio) e com ótimas atuações." Por fim, Arnav Srivastava, do The Review Geek, afirma que "A Garota na Fita é realmente uma conquista notável, dada a saturação do gênero." Ela completa firmando que "o esforço deve ser aplaudido porque não é fácil trilhar o caminho que todo mundo faz."